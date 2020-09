Covid-19 : Faut-il également porter un masque pendant les rapports sexuels ?

Comment se protéger contre le coronavirus pendant l'acte sexuel ? Au Canada, les autorités sanitaires recommandent de porter un masque... et de privilégier la masturbation.

Alors que les polémiques pro et anti-masques dans les espaces publics et privés grandissent en France, certains États n’hésitent pas à prôner le port du masque jusque dans la sphère la plus intime. C’est notamment le cas au Canada où la responsable de l’Agence de Santé publique Theresa Tam incite les citoyens à se couvrir le nez et la bouche pendant les rapports sexuels. Les personnes « qui ne vivent pas avec un partenaire intime ou dont le partenaire sexuel court un risque de contracter la maladie » sont les premiers visés par ce conseil. Pour plus de sécurité encore, Theresa Tam avait ajouté, dans son communiqué, que « les activités sexuelles les moins risquées pendant que sévit la Covid)19 sont celle où [l’on est] seul ».

Le Canada n’est pas le premier état à formuler ce type de recommandations : en juin dernier, le département de Santé de la ville de New York avait appelé ses habitants à « être créatifs avec les positions sexuelles et les barrières physiques, comme les murs, qui permettent le contact sexuel tout en empêchant le contact face à face ». Ce dernier conseil avait été repris par les autorités de la province canadienne de Colombie britannique, cet été : elles suggéraient de recourir au « glory hole », comprenez un trou percé dans un mur qui permet d’y insérer son sexe… et donc d’éviter, a priori en tout cas, tout autre contact physique.

The BC Centre for Disease Control is recommending using “glory holes” to practice safe sex during the pandemic — and I just want to know if this is a common thing people have in their homes. pic.twitter.com/sS7vmFuCDa

— Kamil Karamali (@KamilKaramali) July 21, 2020