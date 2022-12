Covid-19 : les entretiens de Jean-Marc Sabatier pour FranceSoir, réunis dans un recueil publié au Brésil

Les éditions brésiliennes Intermezzo ont publié les entretiens réalisés par Jean-Marc Sabatier pour FranceSoir. Directeur de recherche au CNRS, docteur en biologie cellulaire et microbiologie, il est le premier chercheur au monde à avoir identifié le dysfonctionnement du système rénine-angiotensine et la suractivation du récepteur AT1R comme étant responsables des maladies covid. Ses découvertes fondamentales sont aujourd'hui reprises et confirmées par de nombreux chercheurs.

Le dysfonctionnement du système rénine-angiotensine

Au début de l’épidémie, en partenariat avec deux directeurs du laboratoire de virologie de Wuhan (Chine) et du médecin Emmanuelle Faucon, Jean-Marc Sabatier étudie le mode d’action du virus Sars-CoV-2 lorsqu’il s’attaque à l’organisme. Il remarque que le récepteur cellulaire ECA2 (enzyme de conversion de l’angiotensine-2) sur lequel se fixe le virus (via sa protéine Spike), appartient à un vaste système physiologique et hormonal, appelé système rénine-angiotensine (SRA). Le SRA est très complexe et ubiquitaire dans l’organisme humain (et des mammifères en général) car on le retrouve dans les divers organes et tissus, tels que le cœur, les poumons, le cerveau, le foie, les reins, les intestins, la rate, le pancréas, les glandes surrénales, le système vasculaire (vaisseaux sanguins), les organes reproducteurs, les yeux et la peau. Le SRA contrôle également l’immunité innée (première ligne de défense dite « non spécifique » de l’organisme lors d’une attaque par un microbe), et le microbiote intestinal (et buccal, vaginal et de la peau). Il s’agit du système le plus important pour le fonctionnement du corps humain, en contrôlant – entre autres – les fonctions autonomes rénales, pulmonaires et cardio-vasculaires. Sa complexité est telle qu’il existe des adaptations (ou variantes) locales du SRA en fonction de la spécificité fonctionnelle des divers organes et tissus.

Jean-Marc Sabatier est très tôt convaincu que le vrai responsable des manifestations du Covid-19 est précisément un SRA dysfonctionnel, et non (directement) le virus.

Pourquoi une telle conviction ? Parce que tous les troubles décrits à l’époque et associés au Covid-19 (tels que fibroses tissulaires, hypertrophies d’organes, détresse respiratoire, y compris le syndrome de détresse respiratoire aiguë !), étaient déjà mentionnés comme des pathologies résultant d’un dysfonctionnement du SRA, et ceci bien avant l’apparition du SARS-CoV-2.

Certains de la validité de leurs découvertes, Jean-Marc Sabatier et ses collègues écrivent en mars 2020 un article scientifique intitulé SARS-CoV-2 & Covid-19: Key-roles of the renin-angiotensin system / Vitamin D impacting drug and vaccine developments. Les auteurs y décrivent le mode d’action complet du Sars-CoV-2 sur le SRA, en incluant non seulement les pathologies du Covid-19 connues, mais en anticipant également d’autres pathologies.

Parmi les maladies anticipées dans cette étude, il mentionne notamment les coagulopathies et thromboses (qui sont normalement « opposées » car l’une correspond à une déficience de la coagulation, contrairement à la seconde qui correspond à une hyper-coagulation !), l'athérosclérose, les atteintes aux organes reproducteurs, les dermatites, les atteintes du métabolisme lipidique, les troubles oculaires (rétinopathie, glaucome), les troubles neurologiques, le diabète de type 2 (intolérance au glucose), et autres maladies auto-immunes ainsi que les cancers.

La suractivation du récepteur AT1R dû à un excès d'angiotensine 2

Jean-Marc Sabatier décrit également qu’au niveau du SRA, le récepteur cellulaire responsable de ces diverses pathologies est AT1R (récepteur de l’angiotensine-2 de type 1). Ce récepteur, indispensable au fonctionnement du corps humain, devient très « délétère » lorsqu’il est suractivé, car il possède des propriétés pro-hypertensive, pro-inflammatoire, pro-oxydante, pro-thrombotique, pro-hypoxique, pro-hypoxémique, pro-angiogénique, pro-fibrosante, pro-hypertrophique, et fait chuter le monoxyde d’azote (NO) impliqué dans les phénomènes immunitaires, inflammatoires, et mnésiques. Le récepteur AT1R contrôle ainsi de nombreuses voies de signalisation au sein des cellules, et est véritablement une « usine à gaz » de notre organisme.

Cet article, revu par les pairs et publié en avril 2020 dans la revue scientifique Infectious Disorders - Drug Targets, a donc présenté — pour la première fois — le mode d’action du SARS-CoV-2 sur nos cellules et une explication sur l’origine des maladies du Covid-19. Il s’agissait d’un « puzzle » totalement assemblé à une période où les chercheurs du monde entier cherchaient des pièces du puzzle…

Mais, l'histoire des sciences est remplie de découvertes qui n'ont pas rencontré un écho immédiat. Cela peut prendre parfois très longtemps. Et, malgré plusieurs publications sur le sujet revues par les pairs et acceptées dans différentes revues scientifiques, Jean-Marc Sabatier demeure isolé pendant très longtemps avec sa découverte dont personne ne parle.

Mais il n'en démord pas : il est convaincu que les maladies Covid-19 résultent d’un dysfonctionnement du SRA via la suractivation du récepteur « délétère » AT1R. Pourquoi une telle conviction ? Le récepteur ECA2 que cible le virus appartenant au SRA, il devenait évident pour Jean-Marc Sabatier que la présence du virus pouvait induire un dérèglement de ce système physiologique et hormonal ubiquitaire. Il savait également que tôt ou tard, avec les travaux réalisés sur le Covid-19 par les divers laboratoires à travers le monde, il deviendrait évident pour tous que le SRA et le récepteur AT1R suractivés sont effectivement au cœur des pathologies Covid-19.

Si cela a pris un peu de temps, l'histoire lui a donné raison. Aujourd'hui, ses découvertes sont confirmées et reprises par de très nombreux chercheurs. Parmi eux, on peut citer Christian Devaux chercheur en virologie à l'IHU-MI (France), mais également Kristy Pringle (Australie), Andrea Wieck (Brésil), Lucindo Quintans-Junior (Brésil), Marianne Rooman (Belgique), I. Kaidashev (Ukraine), Carla Cervelli (Italie), Ana Christina Simoes Silva (Brésil), José E. Campo Maldonado (État-Unis), Rodolfo P. Rothlin (Argentine), Vassilios S Vassiliou (Royaume-Uni), Azara Kenarkoohi (Iran) et autres.

Bibliographie des articles de Jean-Marc Sabatier sur le Sars-CoV-2

