Covid-19 : les Français anxieux… les ventes d’anxiolytiques en hausse

La crise du Covid-19 qui dure depuis le premier trimestre 2020 n’est pas sans conséquence sur la santé mentale des Français. Les ventes d’anxiolytiques et de somnifères auraient significativement augmenté.



Depuis le 23 mars 2020, Santé publique France enquête en population générale afin de suivre l’évolution de la santé mentale des Français, confrontés au Coronavirus, et les conclusions de l’agence sont préoccupantes.



Interrogé par Franceinfo, une semaine après le début de l’étude, Enguerrand du Roscoat, responsable de l'unité santé mentale, direction de la prévention et de la promotion de la santé à Santé publique France expliquait déjà avoir observé une envolée du taux d’anxiété.



Un taux d’anxiété deux fois supérieur à la normale

« On a observé un très fort taux d'anxiété au cours de la première semaine de confinement, qui concernait un peu plus d'un quart des Français », a révélé le spécialiste. « En termes d'anxiété, par exemple, des manifestations physiologique ou psychologique, telles qu'une sensation de peur, des sensations de panique, le fait de ne pas pouvoir rester tranquille ou décontracté, se sentir soucieux. On a pu observer, à l'issue de la première semaine de confinement, un taux d'anxiété qui était deux fois supérieur à celui qu'on observe généralement, notamment en dehors de la crise épidémique », détaille Enguerrand du Roscoat dans cette interview.



Ce taux d’anxiété était particulièrement élevé chez les parents d’enfants de moins de 16 ans et chez les personnes habitant des zones géographiques très touchées par l'épidémie, notamment l'Île-de-France ou la région Grand Est.



Anxiolytiques et somnifères : consommation en hausse

Conséquence directe de ce fort taux d’anxiété : une augmentation non-négligeable des ventes d’anxiolytiques et de somnifères. Selon un rapport Epi-Phare mené par l'Assurance-maladie conjointement avec l'Agence du Médicament, daté du 5 octobre et couvrant une période de six mois entre le 16 mars 2020 et le 13 septembre 2020, la consommation de médicaments des Français a été durablement modifiée depuis le début de la crise du Coronavirus.



« Parmi les médicaments dont la consommation a (…) augmenté, en fin de confinement et durant la période qui a suivi, figuraient des médicaments des troubles mentaux », révèle ce rapport. La hausse concerne « les anxiolytiques (augmentation de +1,1 million de traitements délivrés en six mois par rapport à l’attendu) et les hypnotiques +480 000 traitements délivrés ». « Les instaurations (nouveaux patients) d’anxiolytiques et d’hypnotiques étaient à un niveau supérieur à l’année précédente (+5% et +3% respectivement) malgré la relative difficulté pour consulter un médecin, voire la peur de le déranger ou le risque de contagiosité en dehors des téléconsultations », détaille également le rapport.