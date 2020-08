Covid-19 : les supporters du PSG doivent se faire tester au coronavirus, insiste la Mairie de Paris

Les supporters du PSG qui se sont réunis dimanche pour suivre la finale de la Ligue des Champions doivent se faire dépister au coronavirus. Un appel solennel de la Mairie de Paris alors que les chiffres de l'épidémie repartent à la hausse de manière inquiétante.

Les supporters du PSG ont la gueule de bois ce lundi matin après la défaite de leur équipe contre le Bayern de Munich en finale de la Ligue des Champions. Et pour tous ceux qui ont suivi le match en groupe, la Mairie de Paris a fait passer un message : ils doivent faire un test de dépistage au coronavirus. C’est l’adjointe à la Santé qui leur a demandé sur FranceInfo ce lundi matin : « Tous ceux qui sont restés ensemble toute la soirée, voire toute la nuit, oui il faut aller faire un test ». Anne Souyris lance même un « appel solennel à tous les gens qui étaient hier soir sur les Champs-Élysées ».

Des centaines et des centaines de personnes étaient en effet réunies dimanche soir, sans masque ni aucune autre protection. Un problème certain, alors que la courbe de l’épidémie de Covid-19 repart à la hausse. Selon les chiffres publiés par Santé Publique France dimanche 23 août, près de 4900 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été enregistrés en France ces dernières 24 heures. Une hausse sensible par rapport à la veille, puisque, samedi 22 août, 3602 personnes ont été testées positives. Au total, dimanche, 4683 personnes étaient hospitalisées (+29 personnes en 24 heures), dont 371 sont en réanimation (+6 nouvelles admissions). Une personne est décédée du Covid-19 ce dimanche, ce qui porte le bilan total de morts à 30 513 depuis le début de l’épidémie, précise Santé Publique France.



Où se faire tester contre le Covid-19 à Paris ?

A Paris, les laboratoires qui peuvent réaliser les tests au coronavirus sont débordés et il faut parfois attendre plus de 3 heures pour subir un prélèvement. Pour essayer de faire face, la ville de Paris a mis en place des barnums qui permettent de se faire dépister. Ceux-ci sont d’ores et déjà en place dans le cadre de Paris-Plage. Et, comme le précise Anne Souyris, d’autres vont être mise en place sur la voie publique dès la semaine prochaine.