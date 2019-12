Crise cardiaque, cancer, vitalité : toutes les vertus du piment

Manger des piments est bon pour la santé. On le savait riche en vitamines et en antioxydants. Des chercheurs italiens viennent de démontrer que les personnes qui mangent beaucoup de ce petit fruit protège contre les crises cardiaques.

Le piment est un véritable cocktail de vitalité. Riche en vitamines A, B6, C, E, K et PP, il regorge également d’oligoéléments tels que le cuivre, le fer, la lutéoline, le manganèse, le magnésium, le potassium et le quercétine. Des substances dont on connaît les bénéfices pour la peau, pour les systèmes immunitaire et sanguin, ainsi que pour les voies respiratoires et les voies urinaires. Et dont les effets antioxydants protègent également contre le cancer colorectal et celui de la prostate.

Le piment diminue considérablement les risques de crise cardiaque

On savait également que les composants du piment ont une action intéressante sur les contractions musculaires et cardiaques. Et des chercheurs italiens viennent d’en faire la démonstration. Selon une étude menée sur plus de 20 000 personnes en Italie pendant 8 ans, consommer des piments plus de quatre fois par semaine diminuerait les risques de crise cardiaque de 40%. Fait intéressant : les analyses ont démontré que cette protection est indépendante du type de régime suivi par les gens. « En d’autres termes, précise l’une des épidémiologistes et auteurs de l’étude Marialaura Bonaccio, quelqu’un peut suivre un régime méditerranéen sain, et quelqu’un d’autre peut manger moins sainement, mais pour tous, le piment a un effet protecteur. »

Les contre-indications du piment

Attention cependant à ne pas abuser de ce condiment ou légume : consommé à l’excès, il favoriserait le risque de développer un cancer de l’estomac. Il n’est pas non plus conseillé en cas d’hémorroïdes, de reflux gastro-œsophagien ou encore en cas de syndrome de l’intestin irritable. Les enfants de moins de deux ans ne devraient pas en manger.

Que faut-il manger après un piment trop fort ?

Bon à savoir si vous croquez un piment trop fort : pour apaiser la sensation de bouche en feu, le meilleur remède est le lait. Le fromage et l'huile d'olive feront aussi leur petit effet.