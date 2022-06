D'où vient le "déficit immunologique" qui envoie les vaccinés à l'hôpital?

« Cela ne veut pas dire que la vaccination n'a joué aucun rôle chez ces personnes », concluent-ils, car personne n’est décédé. Et d’ajouter : « Or, dans la population non vaccinée, 20 % des personnes qui décèdent présentent des auto-anticorps anti-interférons de type 1. » Faut-il pour autant conclure à une causalité, ou exempter la vaccination de tous soupçons ?

Les « anticorps facilitants »

Très tôt, le défunt professeur Montagnier avait préconisé aux vaccinés de se faire tester pour le VIH (virus d’immunodéficience humaine, dont le dépistage se fait sans rendez-vous ni ordonnance depuis le 1er janvier 2022), soupçonnant les injections de dégrader le système immunitaire des patients. Depuis, de nombreux scientifiques se sont penchés sur la question adjacente des « anticorps facilitants » et du phénomène associé ADE (Antibody-Dependent Enhancement), induit dans certains cas par la vaccination.

Ce phénomène, le docteur en biochimie Jean-François Lesgards l’explique ainsi : « Le système immunitaire est complexe et son équilibre fragile. Si cet équilibre est perturbé, alors ce système peut se retourner contre l’individu et le détruire à petit feu. De plus, les pathogènes cherchent à le contourner afin de survivre et de se multiplier. Ainsi, des éléments immunitaires ‘bénéfiques’ peuvent devenir des armes contre l’individu et servir les intérêts des micro-organismes. C’est exactement ce qui se passe avec les anticorps… » Dans un de ses articles, il ajoute que « l’ADE semble se produire plus fréquemment à la suite d’une immunisation vaccinale qu’à la suite d’une infection », mettant ainsi en garde contre les campagnes de vaccination massive. Et de conclure : « Avec de multiples boosters, le rapport bénéfice/risque peut devenir défavorable pour les vaccins, en induisant notamment des processus ADE, surtout si les variants s’éloignent de la souche virale originale du SARS-CoV-2 servant à formuler les vaccins. […] Plutôt qu'une protection vaccinale, on se retrouve avec une infection cellulaire facilitée. »

Ces thèses sont partagées par de nombreux autres scientifiques, parmi lesquels le directeur de recherche au CNRS Jean-Marc Sabatier et le biologiste Christian Vélot. Par ailleurs, notons que les rapports d’effets secondaires de la vaccination se font de plus en plus nombreux et que les vaccinés continuent d’être contaminés… Ce lundi 13 juin, c’est le Premier ministre canadien Justin Trudeau qui a encore annoncé avoir été testé positif au Covid, pour la deuxième fois depuis sa troisième dose de vaccin.

Finalement, il est possible que le docteur Gérard Guillaume ait eu raison d’annoncer que « l’Histoire donnera raison au professeur Montagnier. »