De plus en plus de villes imposent le port du masque à l’extérieur

Lille, Nice et désormais Toulouse sont les plus grandes agglomérations, parmi quelque 300 communes françaises, à imposer le port du masque dans certaines rues très fréquentées. Objectif, limiter les contaminations à la Covid-19.

En réalité, la possibilité d’étendre l’obligation de port du masque des lieux clos aux endroits publics ouverts est récente. La décision revient aux préfets depuis un décret du 20 juillet, le ministre de la Santé Olivier Véran ayant précisé quelques jours plus tard dans un tweet qu’elle peut être prise « en fonction de l’évolution de l’épidémie dans chaque territoire ».

Villes et zones touristiques

Si la préfecture de Mayenne a effectivement été parmi les premières à imposer le port du masque à l’extérieur, dans les rues les plus fréquentées de Laval et d’autres communes, de nombreuses villes ont suivi. C’est donc le cas de métropoles, de zones touristiques (sur l’Ile-de-Ré, à Biarritz, Saint-Malo, Cabourg, Mandelieu-la-Napoule…), de villes comme Orléans, Tours, Troyes et Bourges.

Le port du masque peut être obligatoire sur les marchés, dans certaines rues ou dans toute la ville – c’est plus rare. Comment s’y retrouver ? De fait par des panneaux qui indiquent l’obligation, mieux vaut donc toujours avoir un masque sur soi.

A Paris aussi

Dans la capitale également, la mesure pourrait bien entrer en vigueur dans les prochains jours. Elle a été confirmée mardi 4 août par un tweet de la préfecture de police :

« Le port du masque sera rendu obligatoire dans certains espaces publics extérieurs à forte fréquentation de la capitale »

On pense en particulier aux quais de Seine, aux abords des gares, et aux marchés, à moins que l’obligation ne s’étende à tous les parcs et jardins, comme c’est le cas dans la métropole de Lille et ses 95 communes.