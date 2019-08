Des siamoises reliées par la boîte crânienne séparées au Bangladesh

C’est une opération de l’extrême qui s’est déroulée dans un hôpital militaire de Dacca au Bangladesh. Deux sœurs jumelles siamoises reliées par le sommet de la boîte crânienne ont été séparées avec succès par une équipe médicale de 35 personnes. Ce sont les médias hongrois qui ont dévoilé la nouvelle, la prise en charge ayant été opérée par un ONG de ce pays, la Fondation Action pour gens sans défense (l’ADPF).

Les fillettes, Rabeya et Rukaya, 3 ans, étaient les victimes d’une malformation exceptionnelle pour laquelle les cas de survie sont rares. Lorsque le protocole médical a commencé, les estimations ne donnaient d’ailleurs que 50% de chances de succès pour les fillettes.

Et les enfants ont dû se plier à un véritable marathon chirurgical. En 2018, elles ont subi une première intervention destinée à préparer leur système veineux à une séparation. Les enfants se sont ensuite rendues en Hongrie pour y subir pas moins de… 40 interventions chirurgicales. Le but? Poser des prothèses pour écarter leur crâne et agrandir la zone afin qu’apparaissent de nouveaux tissus qui permettront ensuite de reconstituer leur tête.

Le "grand saut" a eu lieu le 12 juillet dans la capitale du Bangladesh, et l’opération a été décrite comme étant un succès même un neurochirurgien hongrois qui a participé à l’opération appelle à la plus grande prudence en cette période post-opératoire, comme il en témoigne à l’Agence France Presse.

La naissance de siamois survient lorsqu’un ovule fécondé entame un processus de séparation en deux embryons qui s’avère incomplet –une séparation complète aurait permis la naissance de jumeaux- car survenant généralement à un stade trop tardif (plus de 12 jours après l’ovulation).

Une séparation de jumeaux siamois est en principe possible, sauf si les organes vitaux sont uniques (un cœur commun par exemple) ou ont fusionné à un stade trop avancé (comme le cerveau pour des enfants reliés par la tête). Dans 90% des cas les jumeaux siamois sont des filles.