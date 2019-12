Doliprane, Aspirine, Advil : fini les antidouleurs en libre-service en 2020

Advil, Doliprane et Aspirine seront moins faciles d'accès à compter du 15 janvier. Cette mesure vise à renforcer la sécurité autour de ces médicaments très utilisés par les Français mais qui sont loin d'être inoffensifs.

Ne cherchez plus Aspirine, Doliprane et Advil dans les rayons de votre pharmacie : à compter du 15 janvier 2020, ces médicaments ne seront plus en libre-service mais bien rangés derrière le comptoir. C’est l’Agence du médicament qui l’a annoncé ce mardi 17 décembre. Ces antalgiques seront toujours vendus sans ordonnance, mais seul le pharmacien pourra les donner.

Cette mesure s’inscrit, explique l’ANSM, dans la continuité des actions menées par l’Agence pour sécuriser l’utilisation de ces médicaments. Dans les prochains mois, nous verrons notamment inscrit un message alertant sur le risque pour le foie en cas de surdosage de médicaments contenant du paracétamol. Car si c'est l’antalgique le plus vendu au monde et l’un des rares médicaments qui peut être administré aux femmes enceintes et aux nourrissons, il peut aussi se transformer en poison : pris à dose trop élevée, le paracétamol peut en effet entraîner des lésions du foie si graves qu’une greffe est nécessaire. Dans certains cas, une surdose de paracétamol peut même être mortelle.

La dose maximale de paracétamol s'élève à 4 g par jour.

C’est d’ailleurs le paracétamol qui avait fatalement intoxiqué Naomi Musenga, jeune mère de famille de 22 ans, en décembre 2017. On se souvient de ce drame car, souffrant de violente douleurs abdominales, elle avait contacté le Samu qui n’avait pas pris son appel à l’aide au sérieux.

Pour rappel la dose maximale de paracétamol s’élève à 4 g par jour chez un adulte. Les prises doivent être espacées de 4 heures minimum. Chez les enfants, la dose maximale est de 10 à 15 mg par kilo de poids corporel. Le traitement doit être le plus court possible et, s'il doit durer plusieurs jours, parlez-en avec votre médecin.