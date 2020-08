Draguer en été en période de Covid-19, priorité à l’originalité !

Draguer à la plage ou en ville, voilà bien une ambition partagée par de nombreux Français en cette période estivale. Et cette année, il faut s’adapter à la Covid-19, ce qui complique la tâche.

« T’as de beaux yeux tu sais » Cette année, ils seront nombreux les serial séducteurs à s’inspirer de Jean Gabin pour approcher leur promise. Dans la rue comme sur la plage, le port du masque donne une place encore plus considérable au regard. Alors mieux vaut ne pas masquer celui-ci derrière des lunettes de soleil, sous peine de devenir totalement …invisible.

Draguer, se rapprocher, séduire, comme chaque été, les amours de vacances vont enflammer (et parfois briser) les cœurs des adolescents et des jeunes adultes, alors que les 8 millions de célibataires rechercheront eux leur moitié.

Sur la plage, le coronavirus oblige à plus de créativité

Les techniques de drague ont dû s’adapter à ces conditions particulières. La distanciation physique, la peur de l’inconnu, le port du masque, … autant de nouveaux obstacles pour initier le rapprochement souhaité.

Difficile d’être discret avec un portevoix à la main pour se faire entendre. Car il faut maintenant oublier les mots doux susurrés discrètement à l’oreille de votre dulcinée. Question intimité et discrétion, vous avez déjà connu mieux.

Pire encore, si vous essayez de la faire rire, il vous faudra être perspicace pour deviner le sourire naissant sous le masque chirurgical.

Si vous parvenez à surmonter tous ces obstacles, ne vous croyez pas sortis de l’auberge pour autant. Il faudra alors trouver ce petit coin caché de tous pour échanger le premier baiser sans risquer d’être verbalisé pour non-port du masque.

Et pour aller plus loin, il vous faudra là encore être imaginatif avec la fermeture des discothèques, l’interdiction de certaines plages la nuit, le port du masque obligatoire dans les quartiers les plus fréquentés, …