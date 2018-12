Elle perd un œil en se douchant avec ses lentilles de contact

Un simple oubli peut avoir des répercussions dramatiques. Petra van Kalmthout, une quinquagénaire belge, a perdu son œil au prix de très fortes douleurs. La cause: elle a seulement oublié d'enlever ses lentilles de contact avant de prendre sa douche.

Un oubli anodin en somme, et l'histoire aurait pu en rester là. Sauf que sur l'une de ses lentilles se trouvait un parasite.

"C’est sûrement à ce moment-là que ça a mal tourné. De l’eau s’est infiltrée entre mon œil et ma lentille de contact. Elle contenait un parasite, inoffensif sauf s’il atteint les yeux", s'est souvenue Petra van Kalmthout au micro de la radio flamande Radio 2 Antwerpen vendredi 30 novembre.

A voir aussi: Elle passe 28 ans avec une lentille sous la paupière sans se douter de rien

Quelques heures après s'être lavée, elle a commencé à ressentir des démangeaisons et des brûlures. Elle a alors immédiatement consulté son médecin qui lui a prescrit des gouttes qui n'ont eu aucun effet.

Quelques jours après, ne supportant plus la douleur et ne pouvant plus rien voir, elle a pris la décision de se rendre à l'hôpital d'Anvers. Là, les médecins ont tenté de procéder à une greffe de cornée, en vain.

Il a alors fallu lui retirer l'œil et Petra van Kalmthout a vécu avec un cache-œil durant trois longues années. La quinquagénaire porte aujourd'hui une prothèse oculaire.

Porter des lentilles peut s'avérer très pratique pour de nombreuses personnes qui ont préféré ce dispositif aux lunettes de vue. Cependant cela peut se révéler plus contraignant.

En plus de ne pas prendre de douche avec ses lentilles, il est conseillé de ne les laver qu'avec un produit adéquat et surtout pas avec de l'eau claire. Il est aussi grandement préférable de bien se laver et se sécher les mains avant de toucher à ses lentilles.