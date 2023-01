En marge du sommet à Davos, le PDG de Pfizer opte pour le mutisme face aux questions de journalistes.

Présent à Davos (Suisse) pour la nouvelle réunion organisée par le Forum économique mondial, le PDG de Pfizer Albert Bourla a été confronté mercredi aux questions incisives posées par deux journalistes du média en ligne canadien Rebel News à propos de l’efficacité et des effets indésirables du vaccin anti-Covid fabriqué par le laboratoire pharmaceutique. En guise de réponse, l’homme d’affaires grec a privilégié… le silence. FranceSoir a ajouté des sous-titres en français à cette vidéo devenue virale sur Twitter et depuis censurées sur d'autres plateformes de partages, telles que Facebook et YouTube.

Comme chaque année depuis 1971, le forum de Davos invite (sur présentation d'un ticket d'entrée et d'une cotisation s'élevant à plusieurs dizaines de milliers d'euros) ses membres à se réunir afin d'orienter les politiques mondiales sur une palette de sujets. À l'occasion de l'édition 2023 de ce forum d'influence, le média en ligne conservateur Rebel News a arpenté les rues de la luxueuse petite station suisse et est parvenu à tendre le micro au patron grec du géant pharmaceutique Pfizer, Albert Bourla.

“M. Bourla, puis-je vous demander quand avez-vous su que le vaccin n'arrêtait pas la transmission ? Combien de temps avez-vous su cela avant de le dire publiquement ?“, lui demande Ezra Levant, l’un des deux journalistes. “Merci beaucoup“, lui répond sobrement son interlocuteur. Et le journaliste de revenir à la charge : “Nous savons maintenant que les vaccins n’arrêtent pas la transmission. Mais pourquoi avoir gardé [cette information] secrète ?“ “Passez une bonne journée“, rétorque Albert Bourla, qui se murera ensuite définitivement dans le silence.

Avec son collègue Avi Yemini, M. Levant lui a posé les questions suivantes :

· Quand avez-vous su que les vaccins n'arrêtaient pas la transmission ?

· Combien de temps avez-vous su cela sans le dire publiquement ?

· Pourquoi avez-vous gardé secret que votre vaccin n'arrêtait pas la transmission ?

· Vous avez dit qu'il était efficace à 100 %, puis à 90 % et à 80 %, puis à 70 % - mais maintenant nous savons que les vaccins n'arrêtent pas la transmission. Pourquoi avez-vous gardé cela secret ?

· Est-il temps de s'excuser auprès du monde entier et de rembourser les pays qui ont investi leur argent dans un vaccin qui ne fonctionne pas ?

· Avez-vous honte de ce que vous avez fait ces dernières années ?

· Êtes-vous fier de ce que vous avez fait ces dernières années ?

· Vous avez gagné des millions sur le dos des gens qui se serrent la ceinture. Qu'est-ce que ça fait de marcher dans la rue en tant que millionnaire, sur le dos des citoyens ordinaires qui habitent en Australie, en Angleterre et au Canada ?

· À quoi pensez-vous sur votre yacht ? À quoi pensez-vous dans votre jet privé ?

· Êtes-vous préoccupé par votre responsabilité produit ?

· Êtes-vous inquiet au sujet des myocardites ?

· Et les morts subites ?

· Qu'avez-vous à dire sur les jeunes hommes qui meurent chaque jour d'une crise cardiaque ?

· Pourquoi ne répondez-vous pas à ces questions de base ? Pas d'excuses ?

· Pensez-vous que vous devriez être inculpé pour pour les agissements criminels auxquels vous avez manifestement participé ?

· Combien d'argent avez-vous personnellement gagné grâce au vaccin ?

· Combien de rappels pensez-vous qu'il vous faudra pour être suffisamment satisfait de vos gains ?

· Qui avez-vous rencontré ici en secret ?

· Allez-vous divulguer qui vous avez rencontré ?

· À qui avez-vous payé des commissions ?

· Dans le passé, Pfizer a payé 2,3 milliards de dollars d'amendes pour marketing trompeur. Vous êtes-vous à nouveau livré à ce genre de comportement ?

· Faites-vous l'objet d'une enquête, comme vous l'étiez auparavant, pour votre marketing trompeur ?

· Si un autre produit dans le monde ne fonctionne pas comme promis, vous obtenez un remboursement. Ne devriez-vous pas rembourser les pays qui paient des milliards pour votre vaccin inefficace ?

· Vous n'avez l'habitude de parler qu'à des médias complaisants, est-ce pour cela que vous ne savez pas répondre à ces questions ?