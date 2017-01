Epidémie de grippe: une réunion jeudi à l'Elysée

Une réunion aura lieu jeudi 12 au matin à l’Élysée sur l'épidémie de grippe avec la ministre de la Santé Marisol Touraine et le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de paris (AP-HP) Martin Hirsch, a-t-on appris ce mercredi 11 dans l'entourage de François Hollande.

Le bilan de l'épidémie, qui devrait atteindre son pic la semaine prochaine, sera "probablement lourd" cette année, a averti mercredi Mme Touraine. La réunion se tiendra à 9h jeudi, en présence également de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, a-t-on appris de même source.

Selon Mme Touraine, l'épidémie est "particulièrement intense" et le nombre de personnes malades "particulièrement important". En quatre semaines, 784.000 personnes ont consulté un médecin pour une grippe, d'après le réseau de surveillance Sentinelles-Inserm.

Et depuis le 1er novembre, 52 personnes sont décédées de la grippe en réanimation à l'hôpital, selon Santé publique France. Pour faire face à cette situation, 142 hôpitaux sur les 850 du pays se sont déclarés "établissement de santé en tension", un dispositif qui permet d'ajouter des lits d'hospitalisation, de rappeler du personnel soignant en congé ou de déprogrammer des soins et des opérations non urgentes.