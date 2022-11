Vaccin anti-Covid-19: une étude du Lancet montre l'érosion immunitaire des personnes vaccinées au fil des mois

En février 2022, paraissait une étude du Lancet sur l'efficacité des vaccins contre le Covid-19 et la diminution de l'immunité des personnes vaccinées au fil du temps. Menée en Suède auprès de 1,6 million d'individus pendant neuf mois, l'étude a montré que la protection conférée par le vaccin contre le Covid-19 symptomatique diminuait assez rapidement et qu'au bout de six mois, certaines personnes du groupe des vaccinés étaient plus exposées au virus que leurs homologues non vaccinés. À l'heure où la plupart des pays industrialisés viennent de lancer leur politique vaccinale de rappel, il nous a semblé utile de revenir sur ce document même s'il date déjà de quelques mois.

L’étude du Lancet

En février 2022, la revue The Lancet a fait paraître une publication intitulée « Risk of infection, hospitalisation, and death up to 9 months after a second dose of Covid-19 vaccine: a retrospective, total population cohort study in Sweden » dont l’objet d’étude est l’évaluation de l’efficacité des vaccins contre le Covid-19 au cours des neuf mois qui ont suivi la deuxième injection.

S’il existe quelques différences en fonction du vaccin choisi, les résultats de l’étude montrent une diminution progressive de l’efficacité vaccinale pour tous les vaccins quelle que soit la marque.