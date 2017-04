Eure: un "Mannequin Challenge" géant pour recruter un médecin généraliste (Vidéo)

Dans la commune de Bourth (Eure), les médecins généralistes sont aux abonnés absents. Par conséquent, les habitants ont décidé de tourner samedi 1er avril un clip vidéo promotionnel pour le moins original. En effet, ils se sont inspirés du concept du "Mannequin challenge" pour réaliser la séquence avec comme objectif de trouver un médecin généraliste pour remplacer celui qui vient de partir le 17 mars dernier. Et la demande semble urgente car la commune n'en compte plus qu'un en son sein et ce dernier se trouve en fin de carrière. Au total, 300 personnes, soit un quart de la population du village, ont participé à l’initiative.

Dans ce court-métrage de trois minutes, les internautes peuvent voir les habitants immobiles à différents endroits de la commune. Mais ces derniers reprennent vie lorsque le médecin sort de son cabinet pour accrocher sa plaque. Pour Emilie Lambert, la présidente d'Eye Eure productions (à l'origine du tournage), citée par Ouest-France, un futur médecin "peut être interpellé par une population qui joue de cette jeunesse, de quelque chose en vogue qu’on voit sur les réseaux sociaux".

Pour le moment, le clip n'est pas encore disponible mais devrait l'être prochainement, à la fin du mois d'avril selon les derniers éléments communiqués. Il sera présenté dans des facultés de médecine mais aussi dans des cabinets de recrutements. "Il faut se démarquer. On peut aussi attendre derrière son bureau, trouver des solutions que tout le monde a essayées et qui ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, on essaye quelque chose de nouveau", a expliqué à France 3 Normandie Jacky Vivier, le maire de la commune.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle initiative est prise. En août dernier, la commune de Landudec, dans le Finistère, était à la recherche d'un médecin généraliste. Pour y parvenir, le village breton avait posté une vidéo humoristique sur YouTube vantant avec humour les atouts et infrastructures de la commune afin de séduire les praticiens.

(Voir ci-dessous le reportage France 3 Normandie):