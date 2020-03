Hôpitaux et personnels de santé: comment les aider financièrementèrement aussi

Les hôpitaux de France et leurs personnels sont soumis à une situation exceptionnelle, parfois critique. Dans la mesure de nos moyens, nous pouvons les aider financièrement pour mieux affronter l'épidémie au Cornonavirus.

Les soignants en première ligne, la solidarité nationale s’exprime

Depuis le début du confinement et de cette crise sanitaire exceptionnelle, les soignants sont présentés comme des «héros en blouse blanche» par le Président de la République et plus généralement par tous les décideurs politiques.

Solidarité sous toutes ses formes

La population française n’est pas en reste, pleinement consciente de la période difficile, à laquelle ces médecins, infirmiers, aides-soignants doivent faire face. Chaque soir, ils sont nombreux à leur rendre un vibrant hommage, en les applaudissant depuis leur fenêtre. Mais la solidarité s’exprime aussi sous bien d’autres formes, et les initiatives locales se multiplient (des chambres mises à disposition gratuitement, des dons de viennoiseries, de chocolats, …)

Faire un donc aux hôpitaux pour surmonter la crise sanitaire

Tous les professionnels de santé, libéraux et hospitaliers, sont reconnaissants de ce soutien sans faille, mais ils doivent aussi faire face à des besoins bien plus concrets. Le manque de matériel de protection, le manque de moyens pour faire face à des situations particulières, le soutien à apporter aux professionnels infectés par le Covid-19…

Dons aux hôpitaux

C’est pour faire face à ces besoins matériels et donc financiers, que la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France en appelle à la générosité publique. Tous les citoyens sont appelés à faire un don aux hôpitaux afin d’aider à surmonter cette épreuve.