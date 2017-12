Fin de vie: une enquête mise en ligne pour évaluer les soins palliatifs

Depuis 2015, et jusqu'à 2018, le gouvernement a mis en place un plan national consacré au développement des soins palliatifs et l'accompagnement des patients en fin de vie.

Dans ce cadre-là, l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie a décidé de lancer de son côté une enquête en ligne pour évaluer son propre dispositif, cibler les besoins et faiblesses des services de la région, et évaluer la satisfaction des patients et de leurs proches.

L'enquête en question a été mise en ligne vendredi 8 et sera disponible jusqu'au samedi 23. Si vous êtes concernés, vous pouvez y accéder ici: enquête sur les soins palliatifs en Normandie.

Les résultats seront ensuite compilés, analysés et un rapport d'enquête sera disponible d'ici fin janvier.

Mais surtout, selon le communiqué de l'ARS (source), ces résultats viendront alimenter les travaux d’élaboration du Projet régional de santé (PRS) de Normandie, principal instrument de pilotage régional des politiques de santé.

C'est fin 2015 que Marisol Touraine, alors ministre de la Santé sous François Hollande, avait annoncé la mise en place du plan national soins palliatifs. Son objectif premier étant d'abord de mettre un terme aux inégalités d'accès à ce type de soins.

Ce plan national a été établi selon quatre grands axes, détaillé sur le site officiel du ministère de la Santé: informer le patient sur ses droits et le placer au cœur des décisions qui le concernent, développer les prises en charge au domicile, accroître les compétences des professionnels et des acteurs concernés et réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs.