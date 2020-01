Gastro-entérite en Bretagne: les huitres aussi

L’épidémie de gastro-entérite gagne du terrain depuis les fêtes dans toute la France. Le norovirus est particulièrement présent dans l’Ouest et affecte désormais les huîtres et autres coquillages, interdits à la consommation. Les producteurs dénoncent l'urbanistaion à outrance des côtes et le laxisme des pouvoirs publics en ce domaine.

L’épidémie de gastro-entérite qui sévit partout en France depuis quelques jours a atteint une partie des huîtres de la côte Atlantique. Conséquence: les coquillages en provenance de la zone de la baie du Mont Saint-Michel et de la zone conchylicole d’Hirel (Ille-et-Vilaine) sont interdits de pêche, de ramassage, d’expédition et de commercialisation jusqu’à nouvel ordre. La même interdiction a été décidée par la préfecture du Morbihan après la détection de plusieurs cas groupés d’infection par le virus de la gastro chez des personnes ayant consommé des coquillages. Les autorités tablent sur un retour rapide à la qualité des huîtres dans la région.

À lire aussi: Elle mange des huîtres et meurt d'une infection