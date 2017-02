Lyon: Jean-Michel Schryve, greffé des deux mains, témoigne de sa joie

Jean-Michel Schryve a donné une conférence de presse jeudi 9 après avoir reçu une double greffe des mains, une opération rarissime. En effet, c'est le neuvième patient à avoir subit une telle opération en France.

Comme sept autres personnes avant lui il a été opéré au CHU de Lyon, il conclu un long programme de recherches cliniques qui doit maintenant atteindre de nouvelles autorisations pour être poursuivit.

Ce père de trois enfant avait été amputé des quatre membres et défiguré en 2010 après avoir contracté un pneumocoque, une bactérie se trouvant dans les voies respiratoires et pouvant provoquer des pneumonies, des méningites ou encore des infections du sang. "J'ai subi 17 opérations pour que l'on me reconstruise le visage. Je me suis battu pour réapprendre à courir." a expliqué le cinquantenaire avant d'ajouter qu'il était "prêt à faire face".

En effet le chemin est encore long: il faudra attendre deux ans avant qu'il retrouve un début de sensibilité dans ses nouveaux doigts et les risques de rejets ne sont pas à écarter. De plus, il a contracté une infection post-opératoire.

"On sait que les greffes seront perdues un jour. On ne connaît pas encore leur durée exacte aujourd'hui" a précisé Lionel Badet, le responsable de l'activité chirurgicale de transplantation à l'hôpital Edouard Herriot. Mais Jean-Michel Schryve a dit ne "pas avoir peur du rejet. Je préfère vivre moins longtemps et mieux, car vivre sans main c'est très dur".

L'homme est aussi longuement revenu sur la joie immense qu'il avait d'avoir retrouvé des mains: "c'est miraculeux de retrouver des mains. La première nuit, j'ai pleuré de bonheur, je me suis frotté la figure, les cheveux. Je voulais sentir la sensation des mains sur mon visage". Le début d'une nouvelle vie pour cet homme originaire du Nord de la France, qui aura attendu cette double greffe pendant trois ans.