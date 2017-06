Journée mondiale du donneur de sang: l'OMS alerte la population sur les situations d'urgence

La Journée mondiale du donneur de sang a lieu ce mercredi 14, comme tout les ans, partout dans le monde. L'OMS, organisatrice de l'événement a rappelé à cette occasion l'importance des dons lors de situations d'urgence.

"Chaque année, les situations d'urgence ont un impact sur la vie et la santé de millions de gens", pour l'OMS. Durant ces dix dernières années, ces "situations d'urgence" ont touché plus de 250 millions de personnes. Qu'elles soient d'origine naturelles ou humaines ces catastrophes nécessitent des "stocks" de sang, indispensables aux transfusions. Les séismes, inondations, tempêtes, accidents de la route ou les conflits armés font irrémédiablement augmenter les besoins de perfusions sanguines, qui ne suivent pas toujours et qui pourraient pourtant sauver des vies.

En France, l'EFS (Etablissement français du sang) a mis en place ce mercredi 14 de très nombreuses collectes: sur tout le territoire, les Français pourront faire don de leur sang dans 300 points différents. Sur RTL le président de l'EFS, François Toujas, a rappelé que "tout les jours en France, on a besoin de 10.000 dons pour prendre en charge les patients". Il a aussi alerté la population: en ce mois de juin, l'objectif de 100.000 poches de sang en réserve, en prévision des grandes vacances, n'a pas été atteint et l'organisation ne dispose que de 75.000 produits.

Aussi, François Toujas, a tenu à remercier les partenaires de l'EFS et à lancer un appel: "on est fortement aidé par l'ensemble du monde associatif, qui est là avec nous pour organiser les collectes et sensibiliser. Nous avons des donneurs très fidèles, mais il est absolument nécessaire de renouveler les donneurs. J'adresse un message particulier aux jeunes".

Pour que les potentiels donneurs trouvent le point de collecte le plus près de chez eux, l'EFS a mis en place une page sur son site Internet qui permet de trouver les coordonnées des centres à proximité des internautes.