Etats-Unis: 2 femmes contractent la peste au Nouveau-Mexique

Le département de la Santé du Nouveau-Mexique, au sud-ouest des Etats-Unis, a indiqué que cette semaine, deux personnes avaient contracté la peste, rapporte le New York Times jeudi 29. Selon le quotidien, le nombre de patients atteints de la peste s'est donc élevé à trois cette année.

Les deux personnes atteintes cette semaine sont deux femmes, âgées de 52 et 62 ans. Un homme de 63 ans avait déjà été atteint plus tôt dans l'année. Ils ont tous été hospitalisés dans un établissement de la région de Santa Fe, dans le nord de l'Etat, et ont pu rentrer chez eux quelques jours après. Ces dernières années au Nouveau-Mexique, quelques personnes ont contracté la maladie, l'une d'entre elles est d'ailleurs décédée.

Cette maladie a décimé pas moins de 40% de la population française au Moyen-âge et dans toute l'Europe. Pas moins de 50 millions de personnes ont succombé à la "mort noire". Mais elle n'est plus active dans l'Hexagone de nos jours comme dans la très grande majorité des pays dits "riches", sauf les Etats-Unis. Bien sûr outre-Atlantique, on ne trouve plus d'épidémie mais pas moins de 56 Américains ont été atteint ces dix dernières années et sept d'entre eux en sont morts.

Selon l'OMS entre 2010 et 2015, 3.248 cas de peste dont 584 décès ont été recensés dans le monde, les pays les plus touchés sont Madagascar, la République démocratique du Congo et le Pérou.

La maladie, dont la forme la plus courante est la peste bubonique, mortelle dans près de 60% des cas si elle n'est pas traitée à temps, est généralement transmise par les rats ou les puces. Entre eux, les humains peuvent aussi se la transmettre par la salive. La peste bubonique a pour symptôme une inflammation des ganglions. Si les membres ne sont pas soignés à temps, les ganglions s'ulcèrent puis suppurent.

La forme la plus virulente de la "mort noire" est la peste pulmonaire, dont la durée d'incubation est très rapide: parfois, une journée suffit. Selon l'OMS, "elle résulte de la propagation aux poumons d'une peste bubonique à un stade avancé. Toutefois, en cas de peste pulmonaire secondaire, le sujet peut produire des aérosols contenant des gouttelettes infectieuses susceptibles de transmettre la maladie à autrui. En l'absence de traitement, cette forme et toujours mortelle".