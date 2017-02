La plus grosse femme du monde, une Egyptienne de 500 kilos, va se faire opérer en Inde

Elle est –et de loin– la femme la plus grosse du monde. Et elle va pouvoir avoir accès à un traitement médical… en Inde. Sans rien débourser. Eman Ahmed Abd El Aty, 36 ans, et environ 500 kilos sur la balance va en effet passer entre les mains du docteur Muffazal Lakdawala. Ce dernier, ému par son histoire, a décidé de prendre en charge son transport jusqu'en Inde où il officie, et de pratiquer sur elle une intervention chirurgicale qui viserait à lui faire perdre entre 90 et 130 kilos.

Eman Ahmed Abd El Aty souffrirait en effet "d'elephantiasis", une maladie qui fait gonfler le corps dans des proportions dramatiques. La jeune femme s'est retrouvée immobilisée depuis 25 ans, a de la peine à s'exprimer, et peut à tout moment être atteinte d'une embolie pulmonaire qui pourrait lui être fatale.

Mais organiser un déplacement lointain d'une personne qui pèse une demi-tonne est une véritable opération logistique. Une équipe de médecins est présente au Caire depuis une dizaine de jours pour superviser la mobilité de la patiente.

Cette dernière a d'ailleurs eu beaucoup de mal à obtenir son visa pour quitter l'Egypte et se rendre en Inde. Obligée de se déplacer à l'ambassade indienne pour donner ses empreintes dans le cadre de son visa, elle en a été incapable et il a fallu une procédure spéciale pour passer outre cette obligation.

Plus rien ne devrait donc empêcher la patiente de se voire soulager par l'intervention chirurgicale… dont on ne connait pas la nature exacte. Et pour cause: en décembre dernier, dans les pages du Washington Post, le docteur Lakdawala reconnaissait lui-même ne pas savoir exactement de quelle manière il allait pouvoir procéder, affirmant que "dans tous les cas, ce sera un défi".