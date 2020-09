La polio officiellement éradiquée fait de plus en plus de victimes !

Lorsque l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a officialisé l’éradication de la poliomyélite en Afrique, tout le monde a cru que le terrible virus ne serait bientôt plus qu’un mauvais souvenir.

Pourtant, au 27 aout dernier, l’OMS confirmait avoir recensé 423 décès pour l’année 2020 contre seulement 134 en 2019. Et les scientifiques alertent sur une dégradation possible de la situation.

La polio en pleine recrudescence, un constat implacable

Officiellement, les virus sauvages de la poliomyélite circulent toujours dans deux pays dans le monde : le Pakistan et l’Afghanistan. En revanche, le virus peut aussi provenir des vaccinations orales proposées à travers le monde. Au gré des mutations génétiques, ces souches virales retrouvent une certaine virulence entrainant la multiplication des cas.

Combien des 102 décès constatés en Afghanistan et au Pakistan sont imputables à la forme sauvage ? Difficile de répondre avec précision, mais les scientifiques de l’OMS soulignent un autre critère, expliquant cette recrudescence de la polio.

Quand la crise du Covid-19 explique la résurgence de la polio

Avec la crise du Covid-19, de nombreux pays ont baissé la garde tant sur la surveillance sanitaire de leur population (et on craint que les bilans fournis jusqu’à aujourd’hui soient bien en-deçà de la réalité du terrain) que sur celui de la prévention avec l’arrêt brutal des campagnes de vaccination. On recense ainsi l’arrêt de 62 campagnes de vaccination, ce qui concerne 28 pays. Cela implique, que 100 millions de doses de vaccin n’ont pas pu être administrées, privant la population de toute protection.

Ceci explique cela, et même en Afrique, où le virus sauvage est désormais éliminé, on recense depuis le début de l’année 200 décès.

Arrivera-t-on à éradiquer définitivement la poliomyélite ?

Les scientifiques appellent donc à une reprise rapide de toutes les campagnes de vaccination, expliquant que le rythme des contaminations pourrait, dans le cas contraire, connaitre une augmentation exponentielle.

Le programme de l’OMS en faveur de l’éradication définitive de la polio a déjà coûté 16 milliards de dollars et l‘organisation explique qu’il faudra encore plus de 4 milliards de dollars pour réussir à diffuser en masse un vaccin oral, ne présentant plus aucun risque de contamination. Si les autorités sanitaires des pays concernés arrivent à surmonter les contraintes nées du coronavirus, la poliomyélite devrait, selon l’OMS, être définitivement éradiquée de la Terre en …. 2023.