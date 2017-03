La pollution tue 1,7 million d'enfants chaque année dans le monde selon l'OMS

Deux études de l'OMS (Organisation mondiale de la santé) intitulées Un monde durable en héritage: Atlas de la santé infantile et de l'environnement et Ne polluez pas mon avenir!: l'impact environnemental sur la santé infantile publiées ce lundi 6 démontrent que la pollution est chaque année responsable de la mort d'1,7 million d'enfants de moins de cinq ans à travers le monde.

Le tabagisme passif, la consommation d'eau non potable, la pollution de l'atmosphère des foyers et le manque d'hygiène et d'installations sanitaires seraient la cause de plus d'un million de morts infantiles chaque année.

Les plus jeunes sont particulièrement vulnérables à l'air et l'eau impropres. L'asthme touche de plus en plus de bambins et les déchets électroniques mal recyclés peuvent entrainer des affections pulmonaires ou des cancers."La pollution environnementale est plus particulièrement mortelle chez les jeunes enfants. Leurs organes et leur système immunitaire en devenir, leur constitution et leurs voies respiratoires plus fragiles les rendent particulièrement vulnérables à la pollution de l'atmosphère et de l'eau" a expliqué la directrice générale de l'OMS, le docteur Margaret Chan.

Plus d'un décès sur quatre pourrait être dû à un environnement pollué chez les enfants de moins de cinq ans.

Les deux rapports de l'organisation insistent fortement sur les moyens à mettre en place par les Etats et les populations pour parer les décès "évitables" d'ici 2030. "Investir dans l'effacement des risques environnementaux sur la santé, en améliorant la qualité de l'eau ou en utilisant des combustibles plus propres, aurait des bénéfices importants en termes de santé" est la seule solution d'endiguer ces morts qui pourraient être évitées selon Maria Neira, la directrice de la santé publique de l'OMS.