Le Covid long : quels sont les risques ?

Le Covid long fait référence à la pléiade de symptômes à long terme que certaines personnes éprouvent après avoir contracté la Covid-19. Elle est définie comme la présence de symptômes au-delà de quatre semaines suivant le début de la maladie aiguë Covid-19. Pour certaines personnes, les symptômes persistent pendant plus de 12 semaines.



Quel est le risque de développer un Covid long suite à une infection ?

La Covid-19 est une maladie dont les signes disparaissent dans la plupart des cas en deux à trois semaines. Cependant, la persistance de symptômes plusieurs semaines ou mois après les premières manifestations a été décrite chez de nombreux patients.

Selon une étude néerlandaise, environ un patient sur huit infectés par le Covid-19 développerait des symptômes à long terme. Le nombre de personnes de plus de 18 ans concernées dans la population française serait de 2,06 millions. Bien que leur fréquence soit moins importante que chez l’adulte, des symptômes prolongés de la Covid ont également été décrits chez les enfants et les adolescents (de 2 à 5%).

Quels symptômes ?



Parmi les symptômes persistants qui ont été le plus souvent décrits, figurent la gêne respiratoire (dyspnée), la sensation de fatigue (asthénie), les maux de tête, les douleurs articulaires et musculaires, les douleurs thoraciques, les problèmes cognitifs, les troubles digestifs, ou encore la perte d’odorat et de goût (l’anosmie/dysgueusie).



Des symptômes neuropsychologiques peuvent également survenir dans les six mois suivant l’infection. L’anxiété et les troubles de l’humeur sont les plus fréquents. Des symptômes prolongés du Covid-19 peuvent survenir même chez des personnes ayant fait des formes peu sévères de la maladie et ne sont donc pas liés à la gravité de la maladie aiguë initiale.

Le risque de Covid long, fonction du sexe ?



Si les hommes ont statistiquement plus de risques de développer une forme grave du Covid-19, les femmes seraient pour leur part davantage exposées au Covid long. Elles sembleraient également plus symptomatiques que les hommes et plus susceptibles de signaler un essoufflement, une faiblesse, des douleurs thoraciques ou des troubles du sommeil.