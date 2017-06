Le sirop pour la toux nouveau remède contre les AVC et infarctus du myocarde?

Chaque année, en France, plus de 130.000 personnes sont victimes d'un accident vasculaire cérébral (AVC). Parmi tous les cas, 10% entrainent la mort et beaucoup d'autres une infirmité ou un handicap permanent. Mais des chercheurs de l'Inserm et de l'université de Caen ont peut-être trouvé un moyen pour se protéger contre l'AVC, et l'infarctus du myocarde, comme le montrent les résultats d'une récente étude qu'ils ont menée et qu'ils ont publiée dans la revue scientifique Circulation.

Et ce remède miracle serait… le sirop contre la toux. Ou plutôt un principe actif, appelé N-acétylcystéine, qui compose ces traitements de la gorge, et qui serait capable de lutter contre l'obstruction des artères par des caillots de sang. Ce qu'on appelle la thrombose et qui est à l'origine des AVC ou crises cardiaques.

Certains sirops -comme l'Exomuc, le Fluimucyl ou le Mucomyst- comportent donc de la N-acétylcystéine, qui permet de fluidifier le sang et d'évacuer le mucus, au lieu qu'il ne reste agglutiné et ne forme, donc, un caillot.

"La N-acétylcystéine est un médicament à bas coût déjà utilisé dans le monde entier contre la toux, la démonstration de ses effets thrombolytiques pourrait avoir de très larges applications pour la prise en charge des patients atteints d'AVC ischémiques ou d'infarctus du myocarde" ont écrit les chercheurs dans leurs conclusions.

Si ces résultats permettent d'espérer une grande avancée en médecine, les scientifiques vont devoir encore approfondir le sujet pour calculer réellement les effets de ces traitements, et surtout déterminer s'ils sont rapides.