L’étau des restrictions se resserre en Espagne

Depuis ce mercredi matin, le Pays basque espagnol interdit tout rassemblement de plus de dix personnes. C’est la dernière restriction en date dans la péninsule ibérique, parmi une longue série.

La mesure décidée par la communauté autonome basque est rendue possible avec l’état d’urgence sanitaire décrété lundi par le gouvernement régional.

Et du côté de Saint-Sébastien ou Bilbao, la prochaine étape pourrait être des restrictions locales de déplacement.

Le Pays basque est loin d’être la seule région espagnole à imposer des mesures face à la recrudescence des cas de coronavirus. Le port du masque en extérieur est obligatoire partout dans le pays, les discothèques et bars de nuit ont refermé leurs portes dans six des dix-sept régions espagnoles.

La liste s’allonge de jour en jour. Les mesures comme l’interdiction de fumer dans la rue ou la limitation des visites dans les maisons de retraite sont annoncées par le gouvernement central, mais ce sont les régions, en charge des questions de santé, qui choisissent de les appliquer, ou non.

Taux d’incidence élevé

De fait, l’Espagne fait face à un rebond du nombre de contaminations au coronavirus, avec la multiplication du nombre de cas positifs, en même temps que celui des tests : 5000 contaminations par jour en moyenne pendant le mois d’août.

Le taux d’incidence, c’est-à-dire le nombre de cas pour 100000 habitants, y est le plus élevé d’Europe, à 103. Pour comparaison, il est actuellement de 29 en France, 13 en Allemagne et 8 en Italie.

Les autorités sanitaires espagnoles font toutefois remarquer une majorité de cas asymptomatiques et un âge moyen des personnes contaminées de 39 ans – contre 66 ans début avril. La létalité du SARS-Cov-2 a fortement diminué, avec moins de 300 décès depuis la fin du confinement le 21 juin.

Zone rouge

Résultat, les plages, déjà bien moins fréquentées qu’habituellement, se vident. Et de plus en plus de pays imposent des tests de dépistage, quand ce n’est pas carrément une quarantaine, aux voyageurs revenant d’Espagne.

Ainsi l’Allemagne oblige à un passage par un centre de dépistage dès la descente de l’avion, et la Suisse à une quatorzaine. Les Autrichiens qui feront le choix à partir de lundi de partir en Espagne devront s’isoler à leur retour. La Belgique a classé le pays en « zone rouge », et déconseille donc les voyages.