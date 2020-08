Ligue 1 : le football à l’ombre de la Ligue des Champions et soumis aux règles sanitaires

Les footballeurs professionnels attendaient impatiemment ce moment depuis la mi-mars, depuis que le coronavirus les aient contraints à remiser leurs crampons dans les vestiaires.

La ligue 1 a officiellement repris vendredi dernier et pourtant l’heure n’est pas à la fête. Le championnat risque d’être long, et même très long après cette saison 2019-2020 qui n’aura pas pu aller à son terme.

Vivre à l’ombre des clubs français engagés en Ligue des Champions

Les passionnés du ballon rond se sont passionnés, depuis la mi-août, pour les deux clubs français, l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint Germain, engagés dans le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes : la Ligue des Champions. Jusqu’à la défaite du PSG en finale, le championnat de France n’a donc pas passionné et s’est préparé dans un anonymat, auquel les footballeurs n’étaient pas habitués.

Un championnat de France rythmé par les règles sanitaires

Anonymat encore dans les stades, puisque les spectateurs sont également privés de stade. La jauge de 5.000 spectateurs maximum restera la règle au moins jusqu’au 30 octobre prochain. Et bien que de nombreux clubs aient déjà déposé des demandes de dérogation, aucune n’a été accordée jusque-là. C’est donc dans des stades désertés, que la compétition va se dérouler.

Enfin, le protocole applicable en Ligue 1 implique que la détection de 4 joueurs infectés par le coronavirus au sein d’un même club peut déclencher le report de la rencontre prévue. C’est ainsi que le match inaugural OM – Saint Etienne a déjà été reporté, et remplacé par le match Bordeaux Nantes. Les joueurs de Nîmes pourraient connaitre le même sort pour leur prochaine rencontre, et déjà les dirigeants de clubs s’interrogent et soulignent les difficultés à mener ce championnat à son terme.

Et ces difficultés ne font que commencer, puisque la 2nde journée n’aura lieu que ce week-end et que 3 matchs (sur 10) sont déjà reprogrammés. Qu’en sera-t-il au terme de la 38ème journée de championnat ? Réponse attendue le 23 mai 2021 …si tout se passe bien.