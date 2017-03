Mal de dos: un traitement prometteur contre la lombalgie chronique

On parle dans le langage courant de mal de dos, de tour de rein ou de lumbago. La lombalgie, de son nom médical, touche environ 80% de la population française à un moment ou un autre de la vie, et concerne également des millions de Français dans sa forme chronique.

Il s'agit de la première cause de handicap dans la population de plus de 40 ans, que ce soit en France ou dans le reste du monde. Et son traitement se limite pour l'instant essentiellement à des manipulations ou des exercices physiques. Mais une solution médicamenteuse prometteuse a été testée lors d'essais cliniques menés par une équipe composée de membres de l'AP-HP de l'Inserm et de l'Université Paris Descartes.

Cette étude a été dirigée par les professeurs Serge Poiraudeau et Francois Rannou du service de rééducation-réadaptation de l’appareil locomoteur et des pathologies du rachis à l’hôpital Cochin AP-HP et menée sur 135 patients. Selon ses résultats publiés dans la revue Annals of Internal Medicine, "une infiltration de corticoïdes directement dans le disque intervertébral lombaire de patients lombalgiques permet de diminuer la douleur à court terme (un mois)", a fait savoir mardi 22 l'Inserm.

Le chercheurs avaient déjà montré dans les années 1990 que "les cellules du disque intervertébral étaient capables chez l’animal de produire des médiateurs de l’inflammation. Dans un deuxième temps, elles ont pu décrire les caractéristiques cliniques des patients lombalgiques chroniques en raison d’une inflammation discale", précise l'institut.

Quelque cinq millions de personnes souffrent de lombalgie en France dont 20% environ souffrent d’une discopathie active. Par ailleurs, les lombalgies représentent près de 20% des accidents du travail.

Le défi pour les chercheurs est à présent de prolonger la durée d'efficacité de ce traitement. "C’est l’objet d’un essai européen H2020 qui débute", précise le Pr François Rannou.