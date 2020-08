Masque à l’école : pour François Hollande, il doit être « gratuit pour tous »

Invité au 20h de France 2, ce dimanche 30 août, l’ancien Président de la République François Hollande s’est dit pour la gratuité des masques à l’école.



Alors qu’il accueillait François Hollande sur son plateau, ce dimanche 30 août, le journaliste Thomas Sotto a rappelé que la crise sanitaire du Covid-19 obligeait désormais les Français à vivre masqués, « que ce soit à l’école ou en entreprise ». « Le masque est aujourd’hui la réponse », a estimé l’ancien Président, qui a ensuite été interrogé sur son point de vue concernant la gratuité de ces masques obligatoires.



« Vous, président, auriez-vous fourni des masques ? »

« Vous président, est-ce que vous auriez fourni des masques à tous les élèves dans toutes les écoles de France gratuitement ? », a ensuite approfondi Thomas Sotto. « Le masque étant maintenant quasi-obligatoire, il doit être, dans l’enseignement public comme privé, gratuit pour tous et fourni par l’Education nationale », a estimé François Hollande. Et l’ancien Président d’ajouter : « On va bientôt fournir des ordinateurs. J’approuve d’ailleurs cette mesure. On fournirait des ordinateurs et on ne donnerait pas de masques ? Tout ça n’a pas de sens. »



La prise de parole de l’ancien Président intervient alors que le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé que le masque serait obligatoire pour les élèves de plus de 11 ans, à partir de la rentrée, le 1er septembre. Point plus polémique, le ministre de l’Éducation nationale a déclaré que le masque faisait partie des « fournitures scolaires » et que son coût était donc à la charge des familles. « L’habitude de porter le masque doit être prise, y compris par les adolescents. Il est normal d’avoir cela comme on a des vêtements, cela fait partie des fournitures de rentrée. Si vous avez un masque et que vous le lavez régulièrement, ce n’est pas un coût gigantesque », a-t-il assuré alors qu’il était en visite dans une école à Montataire (Oise).



Le ministre a néanmoins précisé que le masque pourra, au cas par cas, être fourni gratuitement aux familles « en grande difficulté ». A cet effet, l’allocation de rentrée scolaire allouée aux familles les plus modestes a été augmentée de 100 euros pour cette rentrée.



Dans certaines régions, distribution de masques gratuits aux élèves

Certains départements et régions ont cependant prévu de fournir gratuitement des masques aux collégiens et aux lycéens. Le conseil régional d'Île-de-France a planifié une distribution de deux masques lavables en tissu à chaque lycéen francilien et à chaque professeur durant la première semaine de la rentrée scolaire. La Région Occitanie a elle aussi annoncé qu'elle mettrait à disposition de tous les lycéens du territoire deux masques lavables en tissu, à récupérer dans leur établissement à compter du 27 août. La région Hauts-de-France va également fournir un masque gratuit en tissu réutilisable à chaque lycéen et apprenti.