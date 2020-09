Mesures contre le covid : faut-il encore serrer la vis ou lâcher du leste ? Les médecins s’opposent

Peut-on reprendre une vie normale ou faut-il resserrer sa vigilance face à l’épidémie de coronavirus ? A l’heure où la deuxième vague de Covid-19 fait trembler l’Europe, les professionnels de santé se contredisent sur l’attitude à adopter.



Fin de la trêve estivale. En cette rentrée 2020, la plupart des pays européens enregistrent une hausse du nombre de malades touchés par le Covid-19 et le mot « seconde vague » est sur toute les lèvres.



Des médecins français appellent à « siffler la fin de la récréation »

Conséquence directe, chez certains professionnels de santé, l’inquiétude monte. Dans une tribune publiée le 12 septembre sur le Journal Du Dimanche, un collectif de médecins appelle les Français à limiter les rassemblements privés et à se montrer plus vigilants.



« Il est temps de faire attention dans le milieu privé. Des contaminations ont lieu lors de réunions de famille ou d'amis. Nous comprenons qu'après une semaine difficile, vous ayez envie de profiter de vos proches le week-end. C'est malheureusement dans ces situations que vous risquez soit de contracter le virus, soit de le diffuser », alerte ainsi le médecin généraliste Jimmy Mohamed et cinq cosignataires.



Pour eux, il est nécessaire de « siffler la fin de la récréation. » Leurs recommandations : « Évitez, autant que possible, les rassemblements privés. Réduisez le nombre de personnes présentes dans le cadre privé. Si possible, reportez toute réunion. Sinon, portez un masque, comme au travail. Sans oublier la distanciation. »



… D’autres évoquent des mesures de sécurité folles et disproportionnées

Dans une tribune diffusée le 11 septembre sur FranceSoir et signée par une union mondiale de professionnels de santé, l’opinion est radicalement différente. Pour la soixantaine de signataires, les mesures prises pour lutter contre le Covid sont « folles et disproportionnées ». La raison ? Le Covid-19 n’est ni plus contagieux ni plus mortel que d’autres virus qui ont circulé auparavant (le H2N2 en 1957, le H3N2 en 1968, le SARS-CoV en 2003, le H5N1 en 2004, le H1N1 en 2009, le MERS-CoV en 2012, la grippe saisonnière tous les ans…). Pour ces médecins, rien ne justifie qu’on confine les pays, bloque l’économie mondiale, paralyse le système éducatif, impose une distanciation sociale ou dise « à des gens sains de porter des masques ».



Les mesures prises par les gouvernements du monde pour contrer le virus feraient d’ailleurs plus de mal que de bien et entraîneraient un flot de conséquences catastrophiques : « suicide de gens angoissés (…) développement de pathologies psychiatriques, paralysie du parcours éducatif des élèves et des étudiants à l’université, impacts négatifs et dangers sur les animaux, négligence des autres maladies (surtout chroniques) et augmentation de leur mortalité, augmentation des violences conjugales, pertes économiques, chômage, crise économique majeure (…), graves conséquences sur l’agriculture, déstabilisation des pays et de la paix sociale et risque de déclenchement de guerres. »

Alors que les mesures prises pour lutter contre le coronavirus diffèrent d'un pays à l'autre, pensez-vous que les mesure prises en France sont suffisantes pour protéger la population ?