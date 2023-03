Monaco réintègre les soignants suspendus

Alors que la France est toujours en pleine réflexion sur le sujet, la Principauté de Monaco vient de prendre la décision de suspendre la vaccination obligatoire des soignants. Le personnel suspendu pourra être réintégré dès le 27 mars prochain.

"Considérant l’évolution favorable de l’épidémie de Covid-19 enregistrée depuis plusieurs mois, le Gouvernement princier a décidé d’alléger le dispositif sanitaire en vigueur", expliquent, dans un communiqué de ce jeudi 9 mars, les autorités monégasques.

Levée de l’obligation vaccinale pour le personnel soignant

Le gouvernement monégasque anticipe la levée de l’obligation vaccinale contre le Covid prévue par une loi du 20 septembre 2021. Ce texte prévoit la possibilité de suspendre, voire de licencier, tout personnel qui ne souhaite pas opérer un schéma complet de vaccination contre le Covid-19.

53 personnes concernées

Christophe Robino, membre du Conseil national de Monaco, indique que 53 soignants sont actuellement suspendus en Principauté : 38 soignants qui travaillaient au CHPG (Centre Hospitalier Princesse Grace), 3 professionnels libéraux en ville et 12 auxiliaires de vie travaillant dans le service à la personne.

Un recensement qui peut paraitre faible en comparaison avec celui de la France, mais il faut noter qu’à Monaco, tous les soignants non-vaccinés n’ont pas été suspendus pour autant. « Nous avons fait une distinction entre les soignants qui avaient une contre-indication à la vaccination pour une cause indépendante de leur volonté. Et les soignants qui ne voulaient pas se faire vacciner par conviction », expliquait Christophe Robino en décembre dernier. Ceux qui avaient une contre-indication à la vaccination contre le Covid-19 ont été affectés à des postes qui n’étaient pas en contact avec les patients particulièrement fragiles.

Même si cette annonce reste une excellente nouvelle pour les 53 personnels concernés, il est malheureusement trop tard pour réintégrer les soignants qui ont déjà démissionné ou qui ont été licenciés.

Du personnel a déjà démissionné, a été licencié ou s’est reconverti

"Si l'obligation vaccinale se termine, tant mieux pour ceux qui ont été suspendus. Mais on se retrouve deux ans après avec du personnel qui a été écarté à l'époque et qui ne reviendra plus (…) Après deux ans sans salaire, les agents suspendus ont sans doute trouvé un autre travail. Certains ont changé de voie ", se désole le syndicat des agents hospitaliers de Monaco.

"Ce qu'on regrette, c'est la façon dont les personnels ont été suspendus, voire ont dû démissionner", poursuit le syndicat, qui estime, dans ses rangs, à "plusieurs dizaines" le nombre d'agents concernés.

Et en France ?

Côté français, la Haute autorité de Santé (HAS) doit rendre son avis portant sur la levée de l’obligation vaccinale contre le Covid-19 à la fin du mois. Une manifestation nationale est organisée ce samedi 11 mars à Lyon pour demander la réintégration des professionnels suspendus.