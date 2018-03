NASH: la maladie de la malbouffe en progression en France

Le docteur Dominique Lannes alerte la population français sur la NASH, communément appelée maladie de la malbouffe. Cette cirrhose graisseuse détériore silencieusement le foie et pourrait toucher à un deux millions de Français.

Dans un livre intitulé NASH: la maladie de la malbouffe (Flammarion), cet hépato-gastro-entérologue explique que près de 30% de la population est dotée de graisse dans le foie.

Le plus souvent, les patients ayant un foie gras ne sont pas au courant. C'est pourtant la première étape vers la NASH. Cette maladie est assez vicieuse puisqu'elle ne présente pas de symptôme visible.

Sans virus et sans alcoolisme, l'hépatite est uniquement due à une alimentation peu équilibrée. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle est surnommée maladie de la malbouffe. Et conduit à une cirrhose et à un cancer du foie.

Il n'existe encore aujourd'hui aucun médicament pour soigner cette maladie, la seule façon d'en guérir est donc la greffe.

"Depuis plusieurs années, à l’insu du grand public, les médecins et les autorités de santé des pays occidentaux n’hésitent pas à qualifier la NASH de «fléau du siècle». Une épidémie d’autant plus préoccupante qu’elle se propage discrètement par le contenu de nos assiettes", écrit d'ailleurs Dominique Lannes.

La NASH était assez méconnue jusqu'à ce qu'une célébrité française, Pierre Ménes, en soit touché et communique largement sur sa maladie et la greffe qu'il a subie, et qui lui a sauvé la vie.

Ce sont en priorité les personnes obèses qui sont touchées par cette cirrhose. Selon des experts du groupe d'études britannique Global Panal on Agriculture and Food Systems for Nutrition, le nombre de maladies liées à une mauvaise alimentation sera plus important que celles produites par le sexe non protégé, l'alcool ou encore le tabac en 2050.

L'obésité croit de plus en plus, en France mais aussi partout dans le monde, selon la FAO (Food and Agriculture Organization) trois milliards de personnes pourraient être touchées par l'obésité en 2050, et ce sur 9,7 milliards d'habitants.