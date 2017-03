NASH: la mobilisation en marche face à la maladie du foie gras

Encore peu connue il y a quelques années, la NASH -acronyme anglaise de la stéatose hépatique non alcoolique- est en train de devenir un sujet de préoccupation pour les autorités sanitaires en raison de son expansion. Car cette maladie est intimement liée à une autre épidémie, celle de l'obésité.

La NASH se retrouve en effet essentiellement chez les personnes en surpoids. Elle est due à une surcharge du foie en graisse. On la retrouve d'ailleurs chez les canards gavés pour obtenir du foie gras et certains la surnomme "la maladie du soda".

Par ailleurs, il n'existe actuellement aucun médicament pour lutter contre la NASH. Le seul traitement connu pour l'instant consiste à soigner son hygiène de vie en pratiquant une activité physique régulière et en évitant les sucres et les graisses. De plus, le taux de survie n'est que de 10% sur cinq ans, la NASH provoquant le cancer du foie.

D'ici à 2020, la NASH pourrait même devenir la première cause de greffes du foie. En réaction à cet état de fait peu connu du grand public, la biotech française Genfit a lancé jeudi 9 un fonds de dotation de 1,9 millions afin de mieux informer patients et médecins, révèlent Les Echos. Une information qui passera par des congrès, des vidéos et des brochures.

Les laboratoires sont également sur les rangs pour trouver un médicament contre la maladie. Cela représenterait un atout considérable aussi bien sur le plan sanitaire qu'économique face à une pathologie qui ne connaît pas encore de traitement mais en pleine expansion.