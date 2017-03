Nourriture: la malbouffe responsable de 400.000 décès par an aux Etats-Unis

Hamburgers, frites, glaces et beurre de cacahuète: les Américains raffolent de ce type de nourriture et mettent bien souvent au placard l'idée des cinq fruits et légumes par jour. Mais la malbouffe, aussi goûteuse soit-elle, pourrait être responsable de plus de 400.000 décès par an aux Etats-Unis, selon une étude présentée jeudi 9 par l'American Heart Association (AHA). En 2015 par exemple, l'alimentation aurait joué un rôle dans la mort de 222.100 hommes et de 193.400 femmes, d'après les chercheurs.

Mais pour le Dr Ashkan Afshin, principal auteur de ces travaux, près de la moitié des décès par maladies cardiovasculaires pourraient pourtant être évités "juste en améliorant l'alimentation des Américains". Selon ses conclusions, leurs assiettes manqueraient d'aliments sains et contiendraient trop de "mauvais produits". Dans le détail, ils ne consommeraient pas assez de noix, de graines mais aussi de légumes.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs se sont appuyés sur un ensemble de données des années 1990, dont une enquête nationale sur la santé et la nutrition (National Health and Nutrition Examination Survey) ainsi que sur des statistiques de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Afin d'inverser la tendance, ou du moins de limiter ce chiffre, l'American Heart Association (AHA) a rappelé l'importance d'avoir un régime alimentaire sain. Il encourage donc chacun à privilégier une alimentation riche en fruits, légumes, haricots, et fruits à coque. L'association suggère également de limiter les boissons gazeuses sucrées, la viande rouge, le sel et les gras saturés.