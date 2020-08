Où doit-on porter le masque en extérieur à Paris ?

Depuis ce lundi 10 août à 8 heures, Parisiens et Franciliens doivent eux aussi porter le masque de protection en extérieur, suivant en cela les mesures prises par désormais quelque 1400 communes françaises.

Petite ballade parisienne : vous sortez, forcément masqué, de la Basilique Saint-Denis, vous empruntez la rue du Faubourg Saint-Denis, vous devez garder votre protection sur le visage. Vous tournez à droite sur le boulevard Montmartre. Bas le masque ! Vous pouvez respirer pendant 9 minutes. Arrivé rue Montmartre, il vous faut remettre le masque. Si vous vous dirigez vers les quais de Seine, vous ferez encore deux fois la manipulation. Cela dit, vous pouvez aussi bien choisir de garder votre masque en permanence.

Les quais justement, tout au moins ceux accessibles aux piétons et à la mobilité douce, font partie des principales zones où le masque est obligatoire, rive droite comme rive gauche. Elles sont dites « à forte affluence » et justifient donc la mesure prise par la préfecture de police de Paris, « sur la base des recommandations sanitaires formulées par l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France ».

Avec quelque 500 nouvelles contaminations au coronavirus chaque jour, « il semble que le virus circule de nouveau plus activement dans la région », précise la préfecture. Ce regain toucherait plus particulièrement Paris et les départements de la petite couronne.

Dans Paris intra-muros, et dans d’autres villes d’Ile-de-France, il va donc falloir s’adapter au port du masque en extérieur, quelle que soit la température. Et si vous trouvez déjà les zones d’obligation et de non obligation difficiles à suivre rassurez-vous, elles pourront encore changer prochainement :

« Cette cartographie est susceptible d’évoluer dans les prochaines semaines en fonction des données épidémiologiques »

La liste complète

Dans un communiqué, la préfecture de police de Paris indique l’ensemble des voies, lieux et marché où cette interdiction est en vigueur, en plus des Berges de Seine, du Canal Saint-Martin et de la Butte Montmartre.