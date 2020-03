Coronavirus: panique sur la chloroquine

Les malades atteints de polyarthrite rhumatoïde et de lupus ont de plus en plus de mal à trouver leur traitement quotidien, le Plaquenil . Il contient de la "chloroquine" dont tout le monde espère qu'elle peut ête un remède contre le coronavirus.

«Une personne que je connais est sous Plaquenil. Les pharmacies lui répondent qu’elles n’en ont plus à disposition. Comment peut-elle faire pour avoir son traitement? » Depuis quelques jours, des témoignages et des appels à l’aide se multiplient: les officines manquent de ce médicament et pour cause, sa molécule est l’hydroxychloroquine, le traitement préconisé par le désormais célèbre professeur Raoult contre le covid-19.

Un traitement quotidien

Sauf que le Plaquenil est aussi un médicament utilisé en traitement de fond de certaines maladies articulaires d’origine inflammatoire, en premier lieu la polyarthrite rhumatoïde, et d’autres pathologies comme le lupus.

Les personnes atteintes de lupus, soit 40000 Français, doivent prendre ce traitement quotidiennement, et, théoriquement, y avoir accès en pharmacie, même sans ordonnance à jour, comme décidé par le décret du 15 mars sur la simplification de l’accès aux médicaments. Mais l’association France Lupus l’a confié au Parisien, elle reçoit actuellement une quarantaine d’appels quotidiens de malades en détresse.

Sanofi rassurant

Présidente de l’association, Johanna Clouscard a notamment dénoncé une ruée déraisonnable sur ce médicament en vue d’une éventuelle contamination au Covid-19 – le Plaquenil était vendu sans ordonnance. C’était avant que le gouvernement décrète que le traitement à la chloroquine peut être administré uniquement en milieu hospitalier dans le cadre de la crise sanitaire.

Y a-t’il pénurie de Plaquenil? Son fabricant, le laboratoire Sanofi, assure qu’il n’y a pas de rupture d’approvisionnement, que des stocks sont fabriqués et qu’ils «arriveront dans les jours qui viennent». Reste à savoir à qui ils seront destinés, sachant qu’une étude nationale sur l’utilité de cet antipaludique dans le traitement du Covid-19 a démarré.