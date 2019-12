Vaccin contre le Papillomavirus: les garçons de 11 à 14 ans sont concernés

Les jeunes hommes aussi doivent se faire vacciner contre le papillomavirus selon le ministère de la Santé. Car si cette maladie sexuellement transmissible est surtout connue pour entraîner des cancers du col de l’utérus, elle peut aussi avoir des conséquences chez les hommes.

Les femmes ne sont pas les seules concernées par le papillomavirus. Jusqu’à présent la vaccination contre cette maladie sexuellement transmissible était seulement recommandée pour les jeunes filles et, depuis 2017, aux hommes homosexuels de moins de 26 ans. Mais elle le sera désormais également pour les garçons âgés de 11 à 14 ans, quelle que soit leur orientation sexuelle.

Car si le papillomavirus (ou HPV) entraîne, chaque année, 4580 nouveaux cas de cancers chez les femmes, il en cause également quelque 1750 chez les hommes. Particulièrement contagieux, ce virus infecte la peau et les muqueuses et on estime que 70 à 80% de la population sexuellement active entrera en contact au moins une fois dans sa vie avec le HPV. Généralement, il est éliminé par le corps dans les 6 à 18 mois suivants la contamination et passe totalement inaperçu. Mais dans certains cas, il engendre des cancers du col de l’utérus, du vagin, de la vulve, et, on le sait moins, aussi parfois du pénis, de l’anus ou des voies aérodigestives supérieures (la bouche ou la gorge).

Pour la Haute Autorité de Santé qui a donc conseillé au ministère de la Santé d’étendre la vaccination aux jeunes garçons, « l’élargissement de la vaccination anti-HPV aux garçons permettrait, sous réserve d’une couverture vaccinale suffisante, de freiner la transmission au sein de la population générale, et ainsi de mieux protéger les garçons et les hommes, quelle que soit leur orientation sexuelle, mais aussi de mieux protéger les filles et les femmes non vaccinées. »

Plusieurs pays, dont les Etats-Unis, recommandent depuis de nombreuses années la vaccination des préadolescents avant leur exposition possible au virus, soit vers l’âge de 11-12 ans.