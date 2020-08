Plages fermées : drôle d’ambiance de vacances

A partir de ce mardi 4 août, l’accès à la Grande plage de Biarritz sera interdit entre 22 heures et 6 heures du matin. Basques et vacanciers se voient donc de facto contraints de renoncer aux bains de minuit et aux rassemblements nocturnes.

La maire de la cité balnéaire a déclaré avoir pris cette décision « dans un souci de protection et de sécurité pour les Biarrots et les estivants », et elle n’est pas seule dans ce cas ! Dans la foulée, la commune voisine d’Anglet a instauré la même interdiction. La mesure est par ailleurs déjà en vigueur sur toute la presqu’île de Quiberon, en Bretagne.

Grandes marées

Ce week-end, une autre décision municipale n’a pas manqué de faire réagir. Cela se passe aux Sables d’Olonne où trois plages sont interdites durant trois heures par jour durant une semaine, plus précisément lorsque la marée est haute.

Effectivement, en période de grandes marées, l’espace de sable dédié aux vacanciers se réduit comme peau de chagrin à marée haute et le maire de la ville vendéenne craint un « agglutinement ».

« Il n’y a plus qu’une fine bande de sable. La distanciation ne peut pas s’effectuer correctement »

Sur la côte méditerranéenne, l’inquiétude a gagné le golfe de Saint-Tropez. Ce week-end, deux plages privées de Ramatuelle ont en effet été fermées, cette fois pour cause de tests positifs à la Covid-19 parmi les employés.

Des masques dans les rues

De l’Atlantique à la Grande bleue, les vacanciers se plient bon gré mal gré aux restrictions imposées ici et là – et qui restent pour l’heure limitées à certaines zones. D’autres stations balnéaires, ou parfois les mêmes, imposent désormais le port du masque dans certaines rues très fréquentées.

Il en va désormais ainsi à Saint-Malo, au Touquet-Paris-Plage, à La Rochelle, à Cabourg, à Argelès-sur-Mer, au Grau-du-Roi, mais également à Bayonne et Biarritz.