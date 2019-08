Pourquoi mettre du chocolat fondu dans votre vagin est dangereux

La gourmandise et la luxure sont des péchés capitaux. Ensemble, ils peuvent s'avérer dangereux pour la santé. Au lit, de nombreux couples aiment ajouter un peu de piment en utilisant de la nourriture comme de la crème fouettée et des fraises.

Certains aiment aussi utiliser du chocolat fondu pendant les préliminaires. Et c'est contre cette pratique sexuelle que les médecins ont donné l'alerte.

Shree Datta, gynécologue interrogée par le Daily Star, a récemment expliqué qu'il était dangereux d'insérer du chocolat fondu dans le vagin de sa partenaire. Encore plus s'il est trop chaud.

"Le chocolat n'est pas dangereux s'il est utilisé sur l'extérieur des parties intimes. Mais il faut bien nettoyer la zone après pour éviter les infections et les irritations", a-t-elle déclaré.

Si vous mettez du chocolat chaud à l'intérieur du vagin de votre partenaire, elle pourrait souffrir de brûlures, d'irritations, d'infections voire de problèmes plus graves.

Le chocolat peut engendrer le développement de bactéries et mettre en danger l'équilibre de la flore vaginale.

Une fois fragilisée, cela peut favoriser le développement de mycoses ou de vulvovaginites, qui peuvent parfois être très douloureuses et entraîner des traitements longs. Cela aurait alors un impact significatif sur l'état de santé général et diminuer l'activité sexuelle… ce qui n'était à l'origine pas du tout le but du jeu.