Quand Google vous incite à porter un masque

Le Google Doodle de ce mercredi 5 août défend le port du masque contre les contaminations au coronavirus. Derrière le logo coloré, le message est clair : « Portez un masque, sauvez des vies ».

Les lettres formant le nom du moteur de recherche sont à la fois colorées et de taille différente, et se présentent toutes avec un masque facial, pour nous rappeler qu’il doit être porté par tous, enfants et adultes, femmes et hommes. Au vu des masques représentés, Google indique au passage qu’ils peuvent également devenir des accessoires de mode.

Derrière le Doodle, le lien renvoie à toute une série d’informations sur l’épidémie de coronavirus, avec les dernières données chiffrées, en France et dans le monde, les actualités, des infos pratiques…

Un Doodle international

L’encart de haut de page est quant à lui consacré aux gestes de prévention et de protection : lavage fréquent des mains au gel hydroalcoolique, distanciation sociale, isolement en cas de symptômes… et bien entendu port du masque.

Au cas où certains l’auraient oublié, ce Google Doodle international, même s’il arbore une allure ludique, nous rappelle donc que le virus circule toujours. Le géant américain apporte ainsi une pierre à la lutte contre la propagation du coronavirus, à l’heure où l’Organisation mondiale de la santé (OMS) incite à porter des masques dans tous les lieux publics.