Quand la peau de poisson soigne les brûlures (VIDEO)

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les patients de l'hôpital des grands brûlés de Fortaleza (Brésil) ressemblent à des mutants. Ils sont mi-hommes, mi-poissons. A la place des traditionnels bandages posés sur leur peau, ils arborent de la peau de poisson, et plus spécifiquement de la peau de tilapia, selon un article du magazine Stat. Une méthode grâce à laquelle les malades sont censés guérir plus rapidement.

"En étudiant la peau du poisson, nous avons été surpris de voir la grande quantité de collagène de type 1 et 3 qu’elle contenait, bien plus que dans la peau humaine ou dans d’autres types de peaux", a expliqué le Dr Edmar Maciel qui dirige l'étude clinique précisant que le collagène jouait un rôle essentiel dans la cicatrisation. D'après lui, la peau du tilapia se montre également intéressante pour sa résistance et son degré d’humidité.

Concrètement, chez les personnes atteintes de brûlures superficielles du second degré (cloques et rougeurs), les médecins appliquent la peau de poisson jusqu’à ce que le patient cicatrise (9 à 11 jours en moyenne). En revanche, pour les brûlures du deuxième degré profond (vaisseaux sanguins et terminaisons nerveuses détruits), les bandages doivent être changés plusieurs fois, mais moins régulièrement que dans les bandages traditionnels, une aubaine pour les malades qui éprouvent une douleur parfois intenable lorsqu'ils sont retirés.

D'après les médecins, la peau de tilapia permet de réduire le temps de guérison et de moins avoir recours aux médicaments contre la douleur. Elles empêchent les contaminations et préviennent la sécheresse ainsi que la perte de protéines. De plus, elles restent collées à la plaie jusqu’à la guérison. Pour le moment, 51 personnes ont déjà participé à cette étude clinique.

(Voir ci-dessous la vidéo de l'essai clinique):