Coronavirus: comment s'en protéger à la réception des livraisons à domicile?

Avec l’interdiction des marchés (sauf dérogation), de nombreux producteurs mettent en place des services de livraison pour écouler leurs produits et s’en sortir économiquement. Pour se protéger cobtre le coronavirus, quelles précautions prendre une fois les produits réceptionnés?

Déjà et d’une manière générale, la prudence est de mise pour toutes les livraisons, de produits alimentaires, de colis, de repas à domicile, etc. Le risque de contamination au Covid-19 exige de se tenir à bonne distance et de pratiquer les gestes barrières.

Livraison sans contact

Rappelons qu’un contact étroit est nécessaire pour transmettre la maladie, tout particulièrement à moins d’un mètre. Il est donc préférable, pour vous et pour lui, que le livreur reste à distance. A domicile, il peut laisser le sac (ou le carton) à votre porte et vous attendez qu’il soit éloigné pour le récupérer.

En cas de mise en place d’un point relais, une «zone de récupération» doit être respectée. Le producteur y dépose ses produits, et s’éloigne avant que le consommateur les récupère. Il est également possible de procéder comme dans les drives, l’acheteur ouvre simplement son coffre et le vendeur y place le sac ou la cagette.

Attendre une heure trente

Si les produits ne nécessitent pas une mise immédiate au frais, il est conseillé de ne pas s’en occuper pendant 1h30. En les rentrant dans la maison, éviter le plan de travail (connu pour être un véritable nid à microbes) constitue une précaution supplémentaire.

Dans tous les cas, il faut prendre garde à ne pas se toucher le visage après avoir manipulé le contenant des courses et avant de se laver les mains.

Que faire avec les fruits et légumes ?

Les fruits et les légumes, tout comme la viande et les fromages, ne sont pas vecteurs du coronavirus en eux-mêmes, d’après les études actuelles. Ce qui peut poser problème, c’est la surface. Pensez bien entendu à avoir les mains propres avant de manipuler les aliments.

Il est recommandé de bien laver les fruits et les légumes, et même au savon pour ceux qui s’épluchent. Pour les autres, des asperges par exemple, enlever une première peau après lavage est prudent.

Préférez, enfin, manger les légumes cuits (et la viande à point). L’Anses rappelle par exemple que « passer un aliment au four pendant quatre minutes à 63° permet de diviser par 10000 le risque de contamination ».