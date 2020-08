Rentrée masquée pour les collégiens et les lycéens

Le 1er septembre sonnera l’heure de la rentrée scolaire pour les écoliers, collégiens et lycéens. Dans quelles conditions ? Le ministère a apporté des premières réponses avec un (nouveau) protocole sanitaire, et de nombreux assouplissements.

On se souvient du document de plus de 60 pages auquel avaient dû se soumettre mi-mai directeurs d’établissement, enseignants et élèves au moment du déconfinement, texte revu quelques semaines plus tard pour le retour des collégiens puis encore une fois de l’obligation pour tous de revenir sur les bancs. Voici donc le protocole sanitaire version septembre 2020.

Si les enfants de plus de 11 ans feront immanquablement leur rentrée avec des masques dans le cartable, la mesure la plus importante concerne la distanciation physique. Elle ne sera plus obligatoire « lorsqu’elle n’est pas matériellement possible », que ce soit en classe, dans les couloirs, à la cantine…

Le nouveau document, de sept pages, précise que « la limitation du brassage entre classes et groupes d’élèves » ne sera plus obligatoire.

La motivation de cet assouplissement est claire, il est indispensable que tous les élèves retournent en classe le 1er septembre, alors que la distanciation imposait de ne recevoir que des demi-classes.

Qui portera le masque ?

La contrepartie est tout aussi évidente : les collégiens et les lycéens devront porter un masque dans les espaces clos mais aussi en extérieur lors de leurs déplacements. Ils seront donc contraints de le porter en classe. Le protocole précise que cette obligation a cours « lorsque la distanciation d’un mètre ne peut être garantie et qu’ils sont placés face à face ou côte à côte ». Autant dire tout le temps !

Les enseignants eux aussi devront être masqués, sauf… à l’école maternelle. Une exception que le syndicat SNUipp-FSU juge « contradictoire » à l’heure où le port du masque se généralise.

Jeux communs et désinfection

Les élèves pourront-ils prêter gommes et stylos à leurs camarades ? Le protocole ne le précise pas. Il ré-autorise en revanche « la mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe », de même que « l’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs ».

La contrepartie, ce sera un nettoyage désinfectant « des surfaces les plus fréquemment touchées » au moins une fois par jour.