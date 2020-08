Rentrée scolaire 2020, la rentrée de tous les dangers !

Le Ministère de l‘Education Nationale prépare tous les scénarios possibles pour cette rentrée de septembre. Et pourtant cette dernière risque d’être complexe, car elle n’implique pas seulement les services du Ministère.

Le Ministère de l’Education nationale le sait parfaitement : la rentrée 2020 sera exceptionnelle à plus d’un titre. Bien évidemment, le nouveau protocole sanitaire devra être appliqué, crise épidémique de la Covid-19 oblige. Les services de l’Etat ont mis à jour ce protocole dans les derniers jours du mois de juillet, et si la tendance reste à l’assouplissement généralisé, les services du Ministère savent que le compte à rebours a commencé, et que de nombreux chantiers interrogent encore tous les acteurs concernés.

Une rentrée normale pour tous, oui mais avec quels élèves ?

L’ambition est de proposer une rentrée normale pour tous les élèves. Sauf que ces derniers mais aussi et surtout leurs parents restent inquiets et dubitatifs de cette décision. Après avoir entendu pendant des mois, que la distanciation physique et le port du masque étaient indispensables à une protection efficace, comment vont-ils réagir face à cet appel au retour à la « normalité » même encadrée ? Et que fera-t-on en cas d’absentéisme motivé par ces doutes ? L’obligation scolaire l’emportera-t-elle sur la sécurité sanitaire ?

Un corps enseignant protégé certes mais pas toujours accompagné

De leur côté, les enseignants expriment les mêmes doutes et les mêmes réticences que les parents d’élèves. Actuellement en vacances, les enseignants se déclarent néanmoins inquiets de cette rentrée, d’autant plus que plusieurs scénarii sont sur la table. Qu’adviendra-t-il en cas de reconfinement ? Faut-il pour eux apprendre à mixer présentiel et distanciel ? … La mobilisation des enseignants au service des élèves pendant les derniers mois a épuisé des professeurs, affectés par le peu de reconnaissance de l’Etat. La rentrée risque d’être chaude, bien que la canicule actuelle ne puisse être mise en cause.

Une rentrée normale, d’accord mais dans quelles conditions ?

Qui fréquente les établissements scolaires au moment de la rentrée connait les tensions qui s’y retrouvent. Et en 2020, ces difficultés se doubleront donc du respect de l’application de ces nouvelles règles édictées au cours l’été. Là aussi, les personnels administratifs et techniques des établissements scolaires risquent d’avoir fort à faire, d’autant plus qu’ils sont pleinement conscients, que comme chaque année, il faudra répondre aux injonctions d’ajustement, édictées par le Ministère au cours des premiers jours de septembre.