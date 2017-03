Royaume-Uni: grâce à une simple photo, un père découvre un cancer de l'œil à son fils de 14 mois

C'est un banal reflet blanc dans l'œil de son fils qui lui a mis la puce à l'oreille. C’est en prenant une photo de Jaxson, son fils de 14 mois, que le Britannique Owen Scrivens a remarqué ce détail qui pourrait bien avoir sauvé la vie du petit garçon. Inquiet, le père de famille a proposé à son épouse Emily de consulter un médecin.

Cet étudiant en médecine a donc emmené son fils à l’hôpital de Felpham où réside la famille. Là encore, le personnel médical est surpris par cette tâche blanche et leur demande de consulter un cabinet spécialisé à Londres. Grand bien leur en a pris car ce "détail photographique", était en réalité un symptôme du rétinoblastome, un cancer de la rétine qui touche principalement les enfants et qui peut entraîner des troubles, voire une diminution de la vision s’il n’est pas pris en charge rapidement.

Father detected son's cancer after seeing this picture of him - Metro https://t.co/90LD0wyjLg #cancer — Dr. Rishu Monga (@RishuMongaDoc) 10 mars 2017

"La nouvelle a été assourdissante", a confié Owen Scrivens au site Inside Edition. Et d'ajouter: "On nous a donné le choix entre la chimiothérapie ou l'ablation de l'oeil. Nous n'avions aucune idée qu'une chose aussi terrible pouvait être repérée seulement grâce à un flash d'un appareil photo".

L’enfant a reçu avec succès une chimiothérapie, qui a entraîné un léger rétrécissement de son champ visuel et devra être suivi toute sa vie mais les médecins qui l'ont pris en charge sont très optimistes.

Les parents de Jaxon ont lancé une campagne de financement participatif sur Go Found me pour les aider financièrement. "Nous avons dû arrêter de travailler un certain temps, cela a été financièrement très dur", a confié la jeune maman, qui s'estime tout de même heureuse de la tournure des évènements.