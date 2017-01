Royaume-Uni: Hayden Cross, un transgenre de 20 ans, est "enceint" de quatre mois

Il est né femme, est devenu légalement un homme aux yeux de la loi, et est maintenant "enceint". Hayden Cross, 20 ans seulement, va devenir le premier transgenre britannique qui attend un enfant. Il s’est confié dans les colonnes du journal The Sun sur cette peu banale expérience.

Né sous le patronyme féminin de Paige, Hayden Cross a déjà effectué les démarches pour être reconnu comme un homme à l’état-civil depuis il y a trois ans. Il est actuellement en pleine "transition", cette prise en charge médicale à base d’hormones et de chirurgie dont le but est de le transformer biologiquement en homme, de manière définitive.

Mais, Hayden a un problème, il admet son désir d’avoir un enfant biologique, un souhait qui "a toujours été important" assure le jeune homme. "J’ai toujours voulu des enfants" se confie-t-il au tabloïd.

Cependant, les services de santé publique du Royaume-Uni refusent de lui apporter une quelconque assistance dans la congélation de ses ovocytes pour une grossesse future. Et Hayden Cross n’a pas les moyens de recourir à une clinique privée. Il décide donc de se débrouiller en usant d’un moyen pour le moins peu conventionnel: il choisit d’acquérir un don de sperme via… Facebook. La manœuvre ayant fonctionné, le journal britannique assure qu’il a maintenant dépassé la 17e semaine de grossesse. L’homme a cependant dû interrompre son traitement hormonal et reporter son opération chirurgicale visant à lui retirer les seins et les ovaires pour parachever sa transformation.

Si Hayden Cross est sans doute le premier européen dans un tel cas, il ne s’agit pas d’une première mondiale. En 2008, Thomas Beatie, un transgenre américain né "Tracy", a mené sa première grossesse à terme alors qu’il était déjà un homme pour l’état-civil. Il est aujourd’hui père de trois enfants.