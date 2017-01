Sida: La Fondation Bill et Melinda Gates investit dans un implant contre le VIH

Le Sida fait encore des centaines de milliers de victimes dans le monde chaque année. Alors pour faire face à ce fléau, la Fondation Bill et Melinda Gates a investi 140 millions de dollars dans un dispositif médical de prévention et de lutte contre le VIH. Cela fait plusieurs mois que l'entreprise pharmaceutique Intarcia développe un implant à placer sous la peau du patient. Ce dernier, qui devrait arriver sur le marché en 2017, permet de diffuser constamment des médicaments antirétroviraux sur une période d’un an ou de six mois. Mais pour le moment, le coût du système n'a pas encore été évoqué.

"Il y a un besoin urgent d’intervenir contre le Sida, en offrant à ceux qui sont exposés au risque d’intégrer facilement une prévention dans leur vie quotidienne. Nous sommes optimistes sur notre partenariat avec Intarcia et sur la perspective d’un appareil prophylactique implantable qui peut comporter une grande différence pour les personnes qui en ont le plus besoin", a expliqué le président de la Bill et Melinda Gates Foundation, Sue Desmond-Hellman.

Au total, avec plus de 36 millions de morts à ce jour, le VIH continue d’être un problème majeur de santé publique. Selon les chiffres de l'OMS, 1,1 million de personnes sont décédées en 2015 d’une cause liée au VIH dans le monde. En France, 150.000 personnes vivent avec le Sida.

Pour celles et ceux qui l'ignorent, le VIH peut se transmettre par le contact étroit et non protégé avec les liquides organiques d’un sujet infecté : sang, lait maternel, sperme et sécrétions vaginales. En revanche, on ne contracte pas l’infection lors des gestes courants de la vie quotidienne: baisers, étreintes, poignées de mains, partage d’objets personnels, ingestion d’eau ou de nourriture.