Sommeil: dormir plus de 9 heures par nuit, un signe avant-coureur d'Alzheimer?

Les gros dormeurs et les adeptes de grasses matinées vont probablement déchanter. Selon une nouvelle étude américaine publiée dans Neurology, dormir plus de 9 heures par nuit serait un signe avant-coureur de l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont fait appel à 2.400 participants pendant 10 ans. Et les résultats sont sans appel.

Concrètement, les personnes qui dormaient plus de 9 heures par nuit doublaient leur risque de développer la maladie d'Alzheimer dans les 10 ans qui suivaient contrairement à ceux qui dormaient moins de 9 heures. Et toujours selon les résultats de cette étude, ce serait les moins diplômés qui seraient les plus vulnérables face à la démence. "Les volontaires non-bacheliers qui dorment plus de 9 heures par nuit ont 6 fois plus de risques de développer une démence dans les 10 ans que les volontaires dormant peu", a indiqué le Pr Sudha Seshadri, neurologue et auteur de l’étude. Et d'ajouter: "ces résultats suggèrent qu’avoir un bon niveau d’éducation protège contre la démence même en cas de longues nuit".

Ainsi, la durée prolongée du sommeil pourrait être un marqueur de neurodégénérescence précoce et donc un outil clinique utile pour identifier ceux qui présentent un risque plus élevé de progression vers la démence clinique dans les 10 ans à venir.

Au total, trois millions de personnes sont concernées par la maladie d'Alzheimer dont 900.000 malades. Selon les chiffres divulgués par France Alzheimer, 600 nouveaux cas par jour sont diagnostiqués. Et d'après leurs dires, un Français sur quatre de plus de 65 sera touché par la maladie d'ici 2025.