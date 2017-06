Steak haché Auchan contaminé: quels risques si vous en avez mangé?

L'abattoir bovin VF a demandé ce jeudi 29 aux acheteurs de certains lots de steaks hachés vendus par les supermarchés Auchan, du 21 au 26 juin, de les rapporter au point de vente, car ils "présentent une suspicion de contamination" par la bactérie E.coli, selon un communiqué.

"Certains types de (bactérie) Escherichia coli O157:H7 peuvent entraîner, dans la semaine qui suit la consommation, des gastro-entérites éventuellement hémorragiques, accompagnées ou non de fièvre, et pouvant être suivies de complications rénales sévères chez les jeunes enfants", précise la société dans le communiqué.

La plupart des symptômes se résorbent après cinq à dix jours. Toutefois, certaines personnes infectées par la bactérie E. Coli peuvent avoir des symptômes potentiellement mortels, comme une insuffisance rénale, des syndromes hémolytiques et urémiques (SHU), une crise épileptique et un accident vasculaire cérébral. L'ensemble de ces cas doit nécessiter une hospitalisation d'urgence et des traitements lourds.

Bien que tout le monde peut attraper une infection à E. coli, les femmes enceintes, les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les jeunes enfants et les personnes âgées sont les plus à risque de développer des complications graves.

"Il est demandé aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente où ils ont été achetés", intime ainsi aux consommateurs le document publié par l'entreprise. Une injonction à prendre au sérieux: Nolan, 8 ans, a été contaminé en 2011 par des steaks Lidl, est depuis ses deux ans paralysé à 90% et handicapé mental.

